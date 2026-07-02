Catorce años de cárcel para una familia de Avilés por tráfico de drogas en el barrio de La Magdalena

Catorce años de cárcel en total para una familia de Avilés, formada por un padre, una madre y dos hijos, por los delitos de tráfico de drogas y receptación en el barrio de La Magdalena. Además, una persona externa a la familia tendrá que afrontar una pena de dos años de prisión, a lo que se suma una multa de 575 euros. Si bien estaba planteado un juicio dividio en tres sesiones finalmente se llegó a un acuerdo con los cinco acusados por tráfico de drogas en Avilés. La mayor pena es para la madre, que tiene el agravante de reincidencia.

La Policía Nacional de Avilés tuvo conocimiento, en diciembre de 2023, de que la citada familia tenía un punto de venta de drogas en el barrio de La Magdalena, concretamente en su propio domicilio. Tras establecer un dispositivo de vigilancia en las inmediaciones de la vivienda durante medio año, los agentes comprobaron que las acusaciones eran ciertas.

Medio año de vigilancia en La Magdalena

La Policía también comprobó, durante la vigilancia, que la persona externa a la familia colaboraba en las labores de distribución de las drogas. Era el encargado de proveerse para luego hacer entrega de ellas fuera del domicilio a los consumidores.

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El 30 de mayo de 2024 se hizo un registro en el domicilio de los acusados, donde se encontraron 219 gramos de cocaína y 2,5 gramos de heroína, además de otros efectos, como teléfonos, navajas y dinero en efectivo. El valor de la droga incautada era de 1.038 euros. Además, también se encontraron diferentes objetos procedentes de actuaciones ilícitas, como perfumes, aceite de oliva o jamones. Esos productos eran aceptados por parte de los acusados como pago de la droga.