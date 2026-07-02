César Fidalgo, portavoz de IU Gozón: "El PSOE no ha hecho nada en sus 12 años de gobierno"

César Fidalgo es el portavoz municipal de IU de Gozón, una formación que comenzó el mandato en coalición de gobierno con el PSOE y en otoño de 2025 decidió romper el acuerdo por discrepancias con los socialistas. IU cuenta con tres ediles.

¿Cómo fueron estos tres años de mandato?

Fueron tres años pues de mucho trabajo, tanto en el gobierno como en la oposición. Gobernar no es fácil, y más en Gozón pues con todos los problemas que venía arrastrando y con las características específicas que tiene: un concejo turístico, con un verano muy potente, con unos servicios bastante degradados.

¿Y qué qué esperas del año que resta para las elecciones?

Seguimos esperando por comisiones de urbanismo para ver cómo se va a organizar el casco urbano de Luanco con la obra que se ha junto al Museo Marítimo. Seguiremos trabajando honestamente y controlando al gobierno.

¿Puede ser un buen año para iniciar el proceso de la reforma del ansiado polideportivo?

Quien más tiene que decir ahora es el alcalde. Cuando IU rompió el pacto, dijo que el proyecto del polideportivo era suyo y que saldría adelante. Llevamos siete meses de espera. Todo apunta a que el PSOE opta por el polideportivo de Balbín. El proyecto de adecuación del polideportivo es un motor económico, social y deportivo de Luanco. Pocas cosas hay que dinamicen más la vida de Luanco que el polideportivo.

Con el tiempo, ¿cómo se ve la ruptura del pacto?

La decisión la tuvimos clara. Teníamos una sentencia de a raíz de la remunicipalización del agua, que teníamos que pagar y entendimos que con esa espada de Damocles encima, no podíamos tomar decisiones urgentes para una gran inversión como la del Teatro Carmen. Es un proyecto desfasado y no tiene una ubicación deseada para lo que debería ser un centro cultural. Dijimos que había que esperar y no se quiso. El Alcalde se enrocó y nos llevó a la ruptura del pacto.

Más tarde, no era tanto dinero el que había que abonar por la sentencia del agua

IU nunca se negó a endeudarse para hacer inversiones. Es más, lo mantuvimos siempre. Cuando el PSOE cerraba los presupuestos y los remanentes se quedaban en caja para pagar la deuda, IU pedía destinar ese remanente a inversiones. El PSOE no lo hizo y ahora tenemos el concejo destrozado. No se ha hecho nada en 12 años de gobierno del PSOE. El tiempo que estuvimos en el gobierno, tuvimos un año entero sin presupuesto y seis meses que tuvimos gracias a que llegó el interventor a última hora. No hacemos política partidista, lo que nos mueve es lo mejor para los vecinos. Si al final nos ahorramos 2 millones de euros que hay que pagar a la empresa del agua, pues son 2 millones que se van a inversiones.

IU ya anunció su candidato, ¿qué le parece? ¿Dará un vuelco en las elecciones?

Noticias relacionadas

Es un gran candidato, tiene experiencia en gestión de administración pública del nivel de la Universidad de Oviedo y creo que eso unido a ser una persona seria y trabajadora, creo que es el mejor candidato que podíamos encontrar. IU defiende lo que es lo más sensato: mejorar los servicios y las infraestructuras del concejo. Podemos mejorar el resultado en las próximas elecciones, sí.