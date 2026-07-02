Iberoamérica firma en el Centro Niemeyer la "Declaración de Avilés", que impulsa la economía social y la IA

Avilés traspasó fronteras: esta vez de la mano de los cuidados, la inteligencia artificial y los sistemas laborales inclusivos, sostenibles y centrados en las personas. Ministros, ministras y altas autoridades de los países iberoamericanos suscribieron este jueves en la ciudad, en el Centro Niemeyer, la denominada «Declaración de Avilés», que será elevada a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre y que contempla la aprobación del primer Compromiso Iberoamericano por la Economía Social y Solidaria (2026-2030).

Los representantes de los países iberoamericanos participaron en Avilés en la VI Conferencia Iberoamericana Ministerial de Trabajo y acordaron, en colaboración con la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y con el acompañamiento de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), adoptar instrumentos estratégicos comunes para el futuro del empleo, con múltiples compromisos concretos en materia laboral, del sector de los cuidados y del desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito laboral.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz (Sumar), que ofreció una breve rueda de prensa arropada por José Frederico Ludovice, secretario adjunto iberoamericano, resaltó que, a través de esta Conferencia, Iberoamérica «seguía apostando por el diálogo y el entendimiento para lograr resultados concretos en materia de trabajo decente y el uso eficiente de la inteligencia artificial a favor de la gestión algorítmica del trabajo, eligiendo la unión frente a la fractura».

Díaz, entre otras muchas cosas, defendió en Avilés que los cuidados «dejen de ser un trabajo de segunda para convertirse en el cuarto pilar del estado de bienestar del siglo XXI» y sea un sector «profesionalizado, formalizado y digno».

La «Declaración de Avilés» puso así en valor el papel de las entidades de la economía social y solidaria en el sector de los cuidados, y su contribución a la reducción de la informalidad, a la participación y a la protección de las personas trabajadoras, con especial consideración a las personas trabajadoras en la economía rural, a la consecución de modelos empresariales sostenibles y resilientes, a la generación de empleo digno y al impulso del trabajo decente, y alentó a los países iberoamericanos, las redes iberoamericanas y otros actores relevantes a apoyar su implementación. Precisamente, la mesa se llamó «Trabajo decente en el sector de los cuidados».

Durante su intervención, el secretario adjunto iberoamericano, Frederico Ludovice, resaltó que «el compromiso reconoce el enorme potencial de Iberoamérica en la economía social y solidaria para crear empleo digno, fortalecer los territorios, impulsar la inclusión y acelerar el cumplimiento de los compromisos en materia de desarrollo sostenible». De empleo también habló Yolanda Díaz en Avilés a preguntas de periodistas: «Las cifras de empleo hoy, de ocupados, de crecimiento de ocupados en Asturias y en toda España, me van a permitir que les diga, es brutal», celebró.

Por su parte, la secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, Gina Riaño, reiteró la importancia de «afrontar de forma decidida la reducción de las desigualdades y las brechas estructurales del mercado». La Declaración de Avilés destacó en resumen la necesidad de una hoja de ruta compartida que impulsara el trabajo decente a través de la profesionalización y mejora de las condiciones laborales de las personas trabajadoras del sector de los cuidados, promoviendo salarios dignos, el acceso a la protección social, la seguridad y salud en el trabajo y el acceso a la formación, sin perjuicio de la medición y análisis social del trabajo de los cuidados no remunerados.

Además, los países reconocieron la urgencia de abordar la transición digital y su compromiso con un desarrollo y uso seguro y responsable de la inteligencia artificial en el ámbito laboral, asegurando el respeto de los derechos laborales, la protección de los datos personales, la igualdad de oportunidades y la no discriminación, tomando en consideración los principios recogidos en la CIPDED, que promueve una transformación digital centrada en la persona, basada en la inclusión y la garantía efectiva de derechos en el entorno digital.

Algoritmos

El documento sellado en Avilés reconoce también la pertinencia del desarrollo progresivo de los marcos normativos y lineamientos en las plataformas digitales del trabajo favoreciendo el trabajo decente en las nuevas formas de empleo, incluyendo la evaluación de riesgos y desafíos, que asegure la efectiva protección de los derechos de las personas trabajadoras de plataformas digitales. En esta línea, Yolanda Díaz, que abrió la segunda mesa de trabajo – «El uso de la IA en la gestión algorítmica del trabajo»- , planteó lo que llamó un debate «de época». Hizo alusión, en primer lugar, a la encíclica del papa León XIV «que entre otras cuestiones, pide desarmar la inteligencia artificial, liberarla de las lógicas que la puedan convertir en un instrumento de dominación o exclusión».

«No es casualidad que la Iglesia, los sindicatos, muchos gobiernos estemos reflexionando sobre la misma pregunta desde lugares diferentes, sencillamente no se trata de lo que pueda hacer la IA sino que justamente tenemos que señalar que el uso de los algoritmos sea democratizados y sirvan a un contenido de inclusión y no de exclusión social. Los algoritmos no son neutros, tienen sesgos», precisó la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, que habló en Avilés de «nudismo tecnológico».

El texto aprobado en Avilés, en el Centro Niemeyer, bajo un calor de justicia a media tarde, contempla precisamente impulsar la adopción de medidas preventivas mediante la transparencia y la supervisión humana de los sistemas algorítmicos utilizados para la gestión laboral, reafirmando el compromiso de la prevención y eliminación de la violencia y acoso, de conformidad con los principios y derechos fundamentales en el trabajo y las normas internacionales del trabajo, fomentando el estudio, intercambio de buenas prácticas y fortalecimiento de capacidades, según explicaron mediante comunicado de prensa.

Finalmente, los países reunidos en Avilés reafirmaron su compromiso para avanzar en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo mediante políticas que promuevan la corresponsabilidad social de los cuidados.

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Los compromisos pactados en la VI Conferencia Iberoamericana Ministerial de Trabajo rubricaron el papel del espacio iberoamericano como plataforma de cooperación para transformar desafíos en oportunidades. Desde Avilés, el espíritu de todas las delegaciones fue el de proyectar una Iberoamérica más inclusiva, más igualitaria y mejor preparada para afrontar los retos del futuro del trabajo. La ministra de trabajo destacó que encuentros como la Conferencia Iberoamericana Ministerial de Trabajo son «casi un acto de resistencia» para fomentar el diálogo «y construir desde la diferencia».