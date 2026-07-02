Industria subraya la importancia de la formación en prevención de riesgos laborales en Avilés
"Ir a trabajar y volver a casa es más que un derecho", señaló el viceconsejero Juan Carlos Campo
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I. G.
Avilés
El viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, visitó este jueves la escuela de formación Fire & Safety, ubicada en el polígono empresarial Pepa de Avilés. La escuela de formación Fire & Safety es un centro especializado en prevención de riesgos laborales para la industria. Durante el encuentro, ambas partes abordaron la necesidad de la prevención de riesgos para evitar accidentes con cursos más periódicos. "Ir a trabajar y volver a casa es más que un derecho", señaló el viceconsejero durante la visita.
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