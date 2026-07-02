"Al son de Peñes" nace en Luanco para preservar la música y los bailes tradicionales como antesala del Carmen

"Al son de Peñes" es el nombre del nuevo festival luanquín que abordará la música y bailes tradicionales del concejo. El próximo 12 de julio se desarrollará la primera edición de este certamen que, según palabras del concejal de Turismo, Raúl Heres, tiene intención de mantenerse en los años sucesivos e incluso "hacerlo crecer". Por lo pronto, "Al son de Peñes" contará con un taller de baile tradicional al mediodía y ya por la tarde, actuaciones de bandas de gaitas, que incluyen pasacalles y conciertos. Este espectáculo será la antesala de las fiestas del Carmen, que se desarrollarán hasta el 18 de julio en Luanco.

La cita comenzará a las 12.00 horas. El grupo de baile tradicional gijonés "Trebeyu" ha organizado un taller para acercar los principales pasos de piezas tradicionales asturianas. El taller está pensado para niños y adultos. Según detalló Daniel Meré, director de la banda de gaites "Cabu Peñes" y organizador de la jornada, la cita de la tarde contará con la participación de tres bandas de gaitas: la de "Cabu Peñes", "Conceyu de Llangréu" y "Camín de Fierro". "Cada una de las bandas hará un pasacalles con un itinerario diferente, una finalizará en la plaza de La Ribera, otra en el parque Zapardel y la última en la plaza de la Villa, la del Ayuntamiento", relató el organizador de "Al son de Peñes".

Tras esos pequeños pasacalles, cada banda ofrecerá un pequeño concierto. El festival continuará después con otro gran pasacalles. En esta ocasión, las tres bandas realizarán el mismo recorrido y unirán sus fuerzas. "Saldremos de la iglesia de Santa María de Luanco, el pasacalles seguirá por la calle peatonal, la calle de La Riba, hasta llegar a la Torre del Reloj", explicó Daniel Meré. El fin de fiesta será un concierto con una duración aproximada de una hora y media, según estiman desde la organización de este festival que "tiene por objetivo mantener viva tanto el baile como la música tradicional asturiana".

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El concejal de Turismo animó a los gozoniegos y visitantes a participar en el taller de baile y a salir a la calle para disfrutar del buen hacer de las tres bandas de gaitas que marcarán la primera edición del primer festival "Al son de Peñes".