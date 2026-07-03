Beatriz Ayuso será de nuevo presidenta del Rotary Club Avilés

Beatriz Ayuso ha sido proclamada este jueves como nueva presidenta del Rotary Club de Avilés. No es nueva en estas lides, ya que ha ocupado ese cargo en otras cuatro ocasiones. Los mandatos son de un año. Afronta varios retos hasta julio de 2027: desarrollo de proyectos de infancia, juventud y adolescencia, medio ambiente, actividades benéficas "del día a día" y una mayor promoción de la labor rotaria. "Haremos proyectos locales, eventos culturales: conciertos, teatro, certamen de dibujo; y nuestra actividad benéfica sin dejar de lado el plan de erradicación de la polio, que actualmente solo afecta a treinta casos entre Pakistán y Afganistán", detalla Ayuso, que quiere sumar a las actividades habituales del Rotary Club de Avilés una carrera solidaria, una de las principales novedades de su nuevo mandato.

La nueva presidenta de los rotarios avilesinos defiende la apuesta de su entidad con los menores. De ahí que impulse el galardón "Protagonistas del mañana" que reconoce a los estudiantes de 16 a 19 años no solo por sus aptitudes académicas sino también por su capacidad de liderazgo e impacto social. En el campo medioambiental, Ayuso defiende que los rotarios continuarán con la ampliación del "bosque rotario" de La Grandiella con la plantación de más árboles. "Siempre han colaborado con nosotros jóvenes y entidades, la próxima plantación queremos hacerla con los miembros de la asociación Rey Pelayo, que tendrán su centro en La Grandiella", detalló la nueva presidenta, que tomará de nuevo las riendas de este colectivo el mismo día que Esther Menéndez González tome su cargo como máxima responsable de Rotaract Club Asturias, que son los jóvenes rotarios. Otra de las iniciativas destinadas a los jóvenes en el concurso nacional de música, que afrontará su tercera edición y está pensado para menores de 16 años. Una parte muy importante de la labor rotaria son las iniciativas benéficas, la captación de fondos para ayudar diferentes causas, ya sea apoyar la investigación contra el cáncer o la de enfermedades raras u otras "necesidades que se vayan viendo en el día a día".

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Ayuso quiere volver a retomar los convenios firmados en sus anteriores mandatos con la Universidad de Oviedo y con la Cámara de Comercio de Avilés. "Quiero renovarlos y nos servirán para materializar nuestro compromiso con la juventud", destacó la nueva presidenta, que insistió en la necesidad de promocionar la labor rotario y sumar más socios a esta iniciativa. "Hay que darse a conocer con lo que más se valora, el altruismo y para fortalecer nuestra imagen no sólo debemos fomentar la labor de Rotary entre el público, sino motivar, involucrar e inspirar a los socios y a los colaboradores".