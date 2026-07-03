Bustinduy anuncia una inversión histórica de 6.200 millones para dependencia y sitúa la Carta de Avilés como el gran legado social de la legislatura

Pablo Bustinduy, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, no escondió este viernes en el Centro Niemeyer, en Avilés, su satisfacción primero por haber aprobado la Carta Iberoamericana de Cuidados y Apoyos y porque esta aprobación haya coincidido con “la tramitación en el Congreso de dos cosas importantísimas” como dijo que eran para él “la ampliación histórica de 6.200 millones de euros en la financiación del sistema de la dependencia y la votación de la reforma de las leyes de dependencia y de discapacidad”.

“En las próximas dos semanas, el Congreso de los Diputados va a votar no una, sino dos herramientas legislativas de absoluta trascendencia para la materia que estamos hablando”, anunció. La primera es la convalidación del Real Decreto-Ley, que se aprobó hace unos diez días. “Esto implica una duplicación de la financiación para el sistema de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia en España”. Y concretó: “Esto supone la movilización de 6.200 millones de euros adicionales solo en lo que resta del año 26 y el año 27, lo que implica que las comunidades autónomas van a contar con un 100% más de recursos el año que viene para, entre otras cosas, poder conseguir reducir las listas de espera a la mitad en apenas unos meses y poder atender hasta 400.000 personas más”.

La segunda ley que se va a votar “tras muchos meses de arduo trabajo parlamentario”, continuó Bustinduy, es la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, que van a suponer una refundación del sistema de cuidados en España.

Todo ello le llevó a confirmar: “Es un gran día hoy. España ha dado una gran imagen a nivel internacional con la organización de esta exitosa cumbre iberoamericana en Avilés”. El ministro de Derechos Sociales explicó tajantemente que las tareas que han llevado a cabo en Avilés los ministros convocados por la Conferencia Iberoamericana Ministerial de Asuntos Sociales y Desarrollo Inclusivo se va a transformar en “el mayor legado que deje esta legislatura al país” y es que la que empieza en Avilés “es la mayor reforma de la red de protección social en España en décadas”.

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Huella internacional

Después de valorar todo eso, explicó: “Lo que estamos haciendo a nivel internacional, construyendo sistemas de cuidados con todos nuestros países hermanos en Iberoamérica, lo estamos haciendo en nuestro país”. Y añadió: “Hoy mismo [por el viernes] han conocido estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales según las cuales esta financiación histórica que hemos aprobado ya desde el Gobierno, y que está encima de la mesa, va a permitir reducir las listas de espera a la mitad en unos pocos meses y también atender casi medio millón de personas más en nuestro sistema”, insistió.

La Carta de Avilés, dijo Bustinduy, “supone un hito y un punto de partida para un trabajo conjunto cara a hacer de los cuidados uno de los desafíos y de los ámbitos fundamentales de desarrollo de las políticas públicas a futuro”. Y añadió que el documento que se ha trabajado en el Niemeyer “sintetiza esta voluntad de cooperación y traduce un consenso absolutamente transversal” en las sociedades de ambos lados del Atlántico.

Derecho a ser cuidado

Bustinduy explicó que la Declaración de Avilés “codifica principios esenciales para su desarrollo”. Y mencionó: la universalidad, la igualdad de género, la autonomía y la participación en los cuidados. Y es que la Carta Iberoamericana “abre un horizonte de expansión de los sistemas de protección social y de proyección de las democracias hacia el futuro”.

Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, explicó que la conferencia de Avilés —“la antesala” de la Cumbre Iberoamericana de noviembre— ha servido para sacar a colación que “la innovación social es uno de los ejes de las políticas públicas” que lleva a cabo su Ministerio. “Me refiero a todo lo que rodea al ingreso mínimo vital, que es una auténtica política. Así que trabajamos en compartir experiencias desde la evidencia científica: vemos qué funciona y qué no funciona. Consideramos el gasto social no como gasto, sino como inversión social con un retorno claro en beneficio de la sociedad”.

La ministra añadió a este respecto: “El sistema de cuidados constituye, además, un sector fuertemente feminizado, tanto entre las personas solicitantes como entre las personas cuidadoras no profesionales, que son aquellas vinculadas a una prestación económica de cuidado en el entorno familiar. Esta realidad refleja que las mujeres sostienen el sistema de cuidados, y al mismo tiempo, dependen de ellos, lo que hace necesario promover la corresponsabilidad e impulsar políticas públicas que reconozcan el valor social y económico de estos trabajos”.

Borja Suárez, el secretario de Estado de Seguridad Social, explicó que la Declaración de Avilés también nace con “vocación de refuerzo del diálogo y de la cooperación a nivel internacional”.

“Hemos apostado por la innovación, por anticiparnos a los problemas y a las situaciones sociales, por hacer mejores diagnósticos de la realidad social, para poder anticipar respuestas, para poder articular mejor, diseñar mejor, las políticas públicas, y en ese sentido todo lo que supone el compartir experiencias concretas en esta línea de innovación es algo que nos permite a todos avanzar hacia sistemas más fuertes”, apuntó Suárez.

“España tiene el privilegio de contar con dos instrumentos de coordinación en el ámbito de la Seguridad Social en dos espacios muy distintos territorialmente: uno es el ámbito europeo y otro, el de Latinoamérica. En este segundo ámbito contamos con un convenio multilateral que España impulsó hace ahora algo más de 20 años y que sigue teniendo mucho recorrido. En este punto concreto lo que hemos estado debatiendo y en lo que vamos a seguir trabajando es en tratar de articular esos dos instrumentos para permitir que la movilidad de las personas, que es una realidad que siempre ha existido, pero que si cabe ahora es más importante que nunca”.

La ministra Elma Saiz durante su intervención. / Miki López

Migración

La ministra Saiz también habló de los datos sobre la regularización de migrantes en Asturias: “Hablamos de más de 14.000 solicitudes, más del 50% ya han sido admitidas a trámite y ya tienen una traslación clara a efectos de Seguridad Social. De hecho, hay 2.400 altas en la Seguridad Social”. Y apuntó que Asturias es “una comunidad donde se ven unas solicitudes paritarias entre hombres y mujeres”.

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Bustinduy, Saiz y el secretario de Estado, Borja Suárez, hicieron estas declaraciones en el marco de una reunión de ministros iberoamericanos que ha servido para “centrar el diálogo en los sistemas de cuidados como componente estratégico de las políticas sociales y como sector clave para fomentar la protección social tanto de quienes cuidan como de quienes reciben cuidados”.