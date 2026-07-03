Emilio Vidal, confitero y presidente de la Ucayc: "Aquí no sobra nadie. Si sumamos, somos más fuertes"

Emilio Vidal es confitero, y desde hace días presidente de la Unión de Comerciantes de Avilés y comarca (Ucayc). Sus primeras palabras en la puesta de largo: "Asumo la presidencia con un enorme orgullo, pero con la responsabilidad de continuar una historia que comenzó hace cincuenta años”.

Esta semana ha asumido la presidencia de la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca. ¿Cómo afronta este nuevo reto?

Efectivamente como un reto. Empezar a trabajar por nuestra ciudad, nuestra comarca y los sectores representados en Ucayc, con la premisa de que somos un equipo compacto y complementario. Eso es lo que me mueve.

¿Por qué decidió dar el paso y presentar su candidatura?

Nuestra empresa forma parte de Ucayc desde hace muchos años. En este largo período de tiempo muchas empresas se han dirigido a nosotros animándonos a involucrarnos más en la gestión de esta asociación que siempre consideramos muy importante. Todo lleva un proceso, personal, empresarial y familiar, y en esta ocasión decidimos dar el paso acompañado de un gran equipo, muy solvente, con el que mantuve diferentes contactos.

Su nombre surgió respaldado por un grupo de empresarios y comerciantes de la comarca. ¿Qué le pidieron para animarle a dar el paso?

Más que pedir, lo que me depositaron fue su confianza en liderar un equipo que avance sobre la ya construido, intentar llegar más lejos y mejorar todo aquello que haya que mejorar, al mismo tiempo que innovar en soluciones.

Llega a la presidencia en medio de un proceso electoral que no ha estado exento de polémica

El proceso electoral está regulado por unas normas que todos hemos de cumplir. Es un proceso garantista. Quien tenga dudas, o siembre deliberadamente dudas, precisamente por ser garantista el proceso sabe el camino que hay que recorrer. Lo demás, son conversaciones de corrillos o relatos interesados en los que por supuesto no voy a entrar. Solo me consta que me presenté con el aval del 25 % de los asociados.

¿Cree que las diferencias surgidas durante estas semanas dejan heridas dentro de la asociación?

Por mi parte, y la de mi equipo, ninguna. Creo que todos deseamos lo mejor para nuestra ciudad, nuestra comarca y nuestras empresas.

¿Cuál debe ser su primera tarea para recuperar la normalidad y reforzar la unidad entre los socios?

Es que hay normalidad. No creemos que haya ninguna disfunción. Nosotros somos un equipo, y como tal encaramos este proceso. Aquí no hay personalismos de ningún tipo.

El presidente de la Cámara de Comercio propuso en estas páginas que el proceso electoral debía suspenderse. ¿Qué opinión le merece?.

Nos sorprende esta opinión, que como mínimo, es imprudente. Nadie debiera inmiscuirse en procesos ajenos a su responsabilidad. Pero nos preocupa el mensaje que traslada, ya que dice que hay que prescindir de informes jurídicos o técnicos. Y esto es grave, porque es prescindir de las normas que regulan los procesos. Y es más grave viniendo del responsable de una institución pública como es la Cámara de Comercio, una administración institucional, en la que las normas lo son todo. Además, dice que sería para incentivar la participación, lo que no es coherente con la petición que nos hizo de retirar del proceso electoral de la Cámara a empresas asociadas a Ucayc que, en uso de su libertad, decidieron concurrir a dichas elecciones.

En Avilés ya no existe una única voz del comercio. Además de la Ucayc están ACEA y Disfruta Carbayedo. ¿La existencia de varios colectivos debilita al sector o demuestra que hay un tejido comercial vivo y participativo?

Demuestra que hay un tejido comercial participativo. Nosotros, como asociación más representativa y que además compartimos muchos socios con las otras asociaciones, estamos orgullos de compartir y formar parte de la Mesa de Comercio impulsada por el ayuntamiento. Aquí no sobra nadie. Si sumamos, somos más fuertes. Pero dicho esto, cada uno está donde quiere estar, y ello es muy respetable.

¿Está dispuesto a tender puentes y colaborar con estas otras asociaciones?

Las puertas de Ucayc siempre han estado abiertas para todos. Claro que es importante la colaboración y cooperación. Todos perseguimos lo mismo.

Ucayc se ha quedado fuera del plenario de la Cámara. Aunque no hay obligación de darle sitio, es la primera vez que ocurre. ¿Cómo lo explica?

Debería explicarlo FADE, pues los compromisos adquiridos con Ucayc fueron otros. Y no olvidemos que nuestra asociación lleva 30 años en la Federación, y creemos que eso merece un respeto.

¿Cuál es el diagnóstico que hace de la situación actual del comercio en Avilés y la comarca?

No solo en Avilés y nuestra comarca, sino que es a nivel general. Estamos en un momento de transición, de cambio. Están modificándose los hábitos de compra y hasta los horarios de estas compras. Y para ello debemos estar preparados para adaptarnos en el menor tiempo posible. Todo cambio conlleva unos procesos de adaptación que debemos asumir.

¿El comercio local atraviesa un momento de crisis o de transformación?

De transformación claramente. La vida es permanente cambio, y los comercios no son ajenos a ellos. Por eso debemos estar muy preparados y albergar los tiempos nuevos con esperanza, abrazando los cambios sin miedo, con responsabilidad colectiva.

Cada vez hay más locales vacíos y cierres de negocios. ¿Qué está pasando en el comercio avilesino?

Creemos que no es un asunto exclusivo de nuestra ciudad. Hay muchos factores que contribuyen a ello: precios del alquiler o venta; menor densidad de población y envejecimiento de la actual; dificultad para relevos generacionales; costes muy elevados de reformas y adaptación de establecimientos….Todo suma para la situación actual. Por eso, mi equipo y yo mismo, queremos impulsar, junto con las administraciones, fundamentalmente los ayuntamientos, la creación de lo que podríamos denominar Distritos Comerciales, el que estuviéramos presentes los propietarios de los locales, los comerciantes, las administraciones, los vecinos, y todos juntos diseñáramos el futuro de nuestras áreas comerciales, en temas como mezcla comercial, dinamización de entornos, puesta en el mercado de locales vacíos, generar nuevas actividades económicas en nichos que se detecten, .... Sabemos que es complicado, pero es un reto que lanzamos a las administraciones y en el que nos ofrecemos a trabajar con ellas.

¿Qué factores están detrás de esos cierres: la competencia de internet, los costes, ¿la falta de relevo generacional o los cambios en los hábitos de consumo?

Como antes comentaba es la suma de todo. Pero ello no debe impulsarnos al derrotismo. Si alguien sabe de reinvención es el comercio. Hemos pasado crisis industriales, monetarias, sanitarias, demográficas, y aquí seguimos. Efectiva y desgraciadamente muchos no pudieron resistir, pero también otros abrazaron los cambios reinventando su trayectoria y su modelo de negocio. Insisto, la vida es cambio.

¿Qué se puede hacer desde las asociaciones y desde las administraciones para frenar la pérdida de establecimientos?

Trabajar conjuntamente. Que las organizaciones seamos escuchadas, representamos a sectores muy importantes de la economía local, generadores de mucho empleo, y conocemos de primera mano los problemas que nos acucian. Todo ello junto con una política impositiva razonable y adecuada, en cada momento, a la realidad del sector. De ahí la necesidad de la flexibilidad impositiva para responder inmediatamente a las realidades económicas de cada momento.

Las peatonalizaciones generan un debate permanente en Avilés. ¿Han beneficiado al comercio o han perjudicado a determinados negocios?

El debate de las peatonalizaciones no es solo de Avilés, sino que es un debate nacional e internacional. En toda Europa, cuna del comercio como lo entendemos hoy, las principales arterias comerciales son peatonales. Y, además, todos cuando hemos hecho alguna escapada o viaje, solemos reconocer la belleza de esos entornos y lo bien que parece irle al comercio en ellos. Las ciudades son para todos, y los comerciantes somos una parte de ellas, importante sí, pero una parte. Nos debemos a los clientes, a los transeúntes, a los vecinos, a los visitantes, y mayoritariamente sabemos que están más cómodos con las peatonalizaciones. Pero eso sí, peatonalizar no significa cerrar al tráfico. Hay modelos, como vías de tráfico lento; potenciación con precios sostenibles de aparcamientos en párking públicos o privados, sistemas de rotación, de tal forma que la movilidad y accesibilidad queden garantizadas. En todo caso, estamos en una ciudad pequeña, en la que las distancias son irrelevantes.

¿Se ha escuchado suficientemente la opinión de los comerciantes en las transformaciones urbanísticas que se han llevado a cabo en la ciudad?

Creemos que el debate sobre el diseño de una ciudad nunca se acaba, y creemos que el comercio debe ser escuchado siempre. Lo que se consulta en una ocasión, no tiene validez para siempre. Por eso, creo, que debería conformarse un órgano permanente en el que estuviera representado el comercio para estos asuntos, y también otras entidades, como pueden ser la representativas de personas con movilidad reducida, vecinos…Sería importante saber previsiones de duración de obras, adecuaciones de horarios de carga y descarga, iluminación viaria, etc. Poder dar respuestas a las necesidades de cada momento, escuchando a todos.

El debate sobre los aparcamientos es recurrente. ¿Faltan plazas en Avilés o el problema es de accesibilidad y gestión?

Lo que comentamos antes. Creemos que hay diferentes maneras de gestionar el asunto, y nos ofrecemos a colaborar con el ayuntamiento en el tema.

¿Qué soluciones propondría para facilitar que los clientes sigan acercándose al centro y a los ejes comerciales?

Facilidad de aparcamientos con bonificaciones, como ya existen, reforzando estas iniciativas. Promociones en los que los comercios se impliquen y faciliten esa accesibilidad, que no deja de ser una forma de fidelizar clientes; generar un mayor atractivo comercial con actividades destinadas a las familias en épocas y horarios más flojos, ...

Emilio Vidal / Mara Villamuza / LNE

¿Hay proyectos o actuaciones pendientes que estén generando frustración en el sector comercial?

No solo afecta al sector comercial, sino al futuro de la ciudad. Creemos, como colectivo, que las administraciones deben impulsar medidas racionales para la vivienda. Esta, como derecho básico, debe ser accesible para todos. Ello implica muchas políticas transversales. Debemos volver a ser la ciudad y comarca joven que fue en los años 80 del siglo pasado, y más ahora que seremos sede universitaria. Y eso para el comercio es una gran oportunidad. La vivienda nos convoca a todos. Supone crecimiento, estabilidad y rejuvenecimiento de la población.

¿Echa en falta una mayor interlocución entre el Ayuntamiento y los comerciantes?

Como Ucayc no tenemos queja. El ayuntamiento siempre se ha mostrado dispuesto a dialogar y accesible a nuestras demandas.

También ha habido iniciativas que han funcionado bien. ¿Qué ejemplos de éxito destacaría en los últimos años?

El desarrollo turístico sobre manera, por ejemplo, con esa demostración de nuestra riqueza patrimonial, antes tapada; la riqueza de la ría y las oportunidades que genera; la variada oferta gastronómica que nos convierte en un destino muy atractivo, .... Todo ello tiene repercusiones directas en el comercio y otros sectores. Debemos estar orgullosos de haber hecho una transición justa al pasar de un territorio eminentemente industrial, a ser uno en que conviven de manera armoniosa industria, turismo y cultura.

¿Qué campañas o fórmulas de dinamización deberían consolidarse y repetirse?

Pues todas las que ya están consolidades. Ucayc ha puesto en marcha campañas que algunas llevan casi 40 años haciéndose, y otras más de veinte, y otras muchas diez o más años. Ello no es por casualidad. Los empresarios, si no funcionan, no las quieren. Si se hacen es porque funcionan. No obstante, el equipo que dirijo preguntará y consultará a nuestras empresas sus opiniones a este respecto. Y si hay que cambiar, suprimir, o implementar nuevas incitativas, lo haremos.

¿Hay experiencias de otras ciudades que le gustaría importar a Avilés?

Seguro que sí, y lo estudiaremos.

¿Cómo debe adaptarse el pequeño comercio a los nuevos hábitos de consumo y a la digitalización?

Pues la transformación digital ya no es un proyecto. Es una realidad. Debemos hacerlo sin miedo, con los ojos muy abiertos, y con acompañamiento de expertos. Somos empresas familiares, con estructuras muy pequeñas, y precisamos ayuda. Y para ello, está dispuesta Ucayc, las administraciones, y otros agentes.

¿Qué papel debe desempeñar la Ucayc en este nuevo escenario comercial y social?

Ser un agente del cambio. Estar abierto al futuro. Predecir esos cambios y acompañar a nuestras empresas en estas transiciones.

¿Cómo le gustaría que fuera la Unión de Comerciantes dentro de cuatro años?

Más fuerte, innovadora en sus proyectos, que los socios la sientan próxima, y procurar seguir siendo un referente del asociacionismo. No olvidemos que a finales de 2026 cumplimos 48 años. Ello no puede ser por casualidad.

Si tuviera que resumir en tres prioridades su presidencia, ¿cuáles serían?

Cooperación empresarial, innovación comercial, hostelera y de proyectos; y promoción del destino como territorio de oportunidades y de excelente calidad de vida.

Y, por último, ¿qué mensaje envía a los comerciantes y empresarios?

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Que no tengan ninguna duda que estoy aquí, junto con mi equipo, para ayudar, cooperar, empatizar. Esto no es un proyecto personal, es un proyecto compartido.