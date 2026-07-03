El festival Intercéltico vuelve a Las Meanas y lo hará con menos días y con horario reducido

El Festival Intercéltico regresa como cada verano a Avilés y afronta su 29ª edición. La cita se celebrará entre los días 20 y 26 de julio y regresará a la pista de La Exposición de Las Meanas. Habrá conciertos y pasacalles con grupos folclóricos de distintos países celtas como Escocia, Irlanda o la Bretaña francesa, gallegos y asturianos. El próximo Intercéltico será en formato reducido tanto en días como en horas y actividades. Esa merma en la programación llega después de un acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y la asociación "Avilés contra el ruido" después de las quejas de anteriores ediciones. El horario de cierre será a medianoche entre semana y a las 2.00 horas durante el fin de semana. El festival reconocerá este año al Ayuntamiento de Corvera, el gaitero Xuacu Amieva y la cantante de tonada Mari Luz Cristóbal Caunedo por su contribución a la cultura celta con el premio "Gausón".

"Los grupos hacen música, no ruido", afirma Casas

Juan Casas, que es el director del festival Intercéltico de Avilés y comarca, aceptó la nueva distribución horario del certamen. "Queremos demostrar nuestra sensibilidad con la ciudadanía y mostrarnos abiertos a iniciativas y colaborativos", expresó Casas, que no dudó en matizar que los grupos que participan en este asentado festival "no hacen ruido sino música". La Pista de la Exposición volverá a ser el epicentro del festival tras una pasada edición en el parque del Muelle, las actuaciones y actividades regresan al punto de origen, al lugar donde se llevaba realizando durante más de veinte años. El festival no es solo musical, también contará con la denoninada “Aldea Celta”, donde habrá puestos de mercado, gastronomía, muestras de arte y atracciones infantiles, entre otros.

La jornada inaugural contará con una demostración de esgrima histórica, que correrá a cargo de la Escuela Gaudiosa Esgrima y la "cata intercéltica", que consiste en una degustación de una amplia gama de productos como quesos asturianos y licores de origen bretón en el Chigre L´Argayu, en el Carbayedo. La Exposición acogerá el V encuentro de danza y rítimica con la participación del clubv Valoe y Academia de danza Step, todo antes de que el grupo anfritrión del festival, Esbardu le ponga la primera nota musical al festival.

Los seis días del Avilés más celta contarán con la participación de el grupo de baile tradicional "Prau Llerón", la Jordan Academy, de Irlanda; la Barrhead Pipe Band, de Escocia; la Bugale Oriant y la Sonerien an Oriant, de Bretaña, la bandina "Turcipié", la banda de gaitas gallega "Xinzo de Limia" y la de Corvera, entre otras bandas. La cita incluye actuaciones de grupos folk como es el caso de la bandina "Los Muíles", el grupo 'Cuévano' con el gaitero Xuaco Amieva y de la "gran dama" de la tonada asturiana, Mariluz Cristóbal Caunedo, y gallegos “The Crass", entre otros.

Desfile triunfal de los Países Celtas

El programa reserva para el día 24 uno de los momentos más destacados del festival, el Desfile Triunfal de los Países Celtas, previsto para las 12.15 horas. Recorrerá las calles de La Cámara, plaza de España y La Ferreria hasta llegar a la calle del Sol. Una vez finalizado el pasacalles, el festival celebrará la ceremonia de entrega de los IV “Premios Gausón” que reconoce la contribución a la cultura celta y el desarrollo cultural del festival.

El festival extenderá su programación más allá de los limites de Avilés, tiene previstas actuaciones en el vecino concejo de Corvera y Pravia además de Cangas de Onís. "Esto no solo es el festival de Avilés, sino también el festival de Asturias", remarcó Juan Casas.

Casas explicó que la función del festival es no solo mantener al público fiel que ha acompañado las 28 ediciones anteriores del Intercéltico, sino que busca atraer a las nuevas generaciones. "No buscamos ofrecerles unas fiestas de botellón, sino que nuestro idea es que los jóvenes se integren en la cultura asturiana", señaló Juan Casas, que ha querido contar en la programación con grupos formados por músicos jóvenes que "atraen a un público también joven".