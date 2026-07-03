El Fifty-Fifty acoge el estreno "Paco de Lucía Songbook Septet", un homenaje en clave de flamenco jazz al maestro
La propuesta musical ofrecerá nuevas lecturas del repertorio del maestro y tendrá con espacio para la improvisación
S. F.
El Festival Fifty-Fifty de Jazz y Poesía de Avilés incorpora este año el estreno exclusivo de "Paco de Lucía Songbook Septet", un proyecto creado expresamente para el certamen que rendirá homenaje al guitarrista. La actuación tendrá lugar el próximo 26 de septiembre, a las 20.00 horas, en el Auditorio de la Casa de Cultura.
La propuesta está dirigida por el pianista, compositor y arreglista Alex Conde, uno de los músicos españoles con mayor proyección internacional dentro del jazz flamenco. Formado en España y en el Berklee College of Music de Boston, Conde ha desarrollado una trayectoria marcada por el diálogo entre ambos lenguajes musicales y será el encargado de liderar un septeto integrado por destacados intérpretes del panorama nacional.
Sobre el escenario estarán Pakete Suárez a la guitarra, Juan Carmona en la percusión, Rafita de Madrid al cante, Enriquito Rodríguez a la trompeta, Alejandro Escalera a la flauta, Pablo Martín Caminero al contrabajo y el propio Conde al piano. El espectáculo ofrecerá nuevas lecturas del repertorio de Paco de Lucía, con espacio para la improvisación y la interacción entre los músicos, sin perder la esencia de la obra del maestro.
Con esta incorporación, el Fifty-Fifty refuerza su apuesta por producir experiencias artísticas únicas y consolida un cartel que ya había anunciado la presencia de la saxofonista Irene Reig, el quinteto italiano Taurn y el Mirla Riomar Trío.
El festival se celebrará del 24 al 27 de septiembre en distintos espacios de Avilés, combinando una vez más jazz y poesía como señas de identidad.
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