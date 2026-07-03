Intensa búsqueda en San Adriano (Castrillón) de un varón de 86 años desaparecido desde la tarde de ayer

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) mantiene desde anoche un dispositivo de búsqueda y rastreo de un varón de 86 años desaparecido en la localidad de San Adriano, en Castrillón. En el dispositivo también participan efectivos tanto de la Policía Local como de la Guardia Civil.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 22.53 horas de ayer jueves. En la llamada, realizada desde al Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil alertaban de la desaparición de un hombre de 86 años desde las 18.45 horas de la tarde. Según les indicó la familia había salido a realizar trabajos a una finca cercana y no había regresado. Era la primera vez que ocurría. Explicaron que desde ese momento tanto agentes de la Policía Local como de la Guardia Civil lo habían estado buscando sin éxito.

La Sala 112 del SEPA movilizó de inmediato a efectivos de Bomberos del SEPA de los parques de Avilés y Pravia, Unidad Canina (dos guías y un perro), Unidad de Drones y Jefe de Zona Centro al frente del dispositivo. Tras realizar búsqueda radial en torno a un kilómetro de punto de desaparición la Unidad Canina y la de Drones retiraron para regresar a sus bases permaneciendo en zona, toda la noche, bomberos del SEPA.

A primera hora de esta mañana se ha activado también la búsqueda desde el aire en el que se turnarán el helicóptero del SEPA con el Grupo de Rescate y la aeronave de la Guardia Civil que permanece en vuelo hasta las 09.30 horas.

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El SEPA instalará en el área recreativa de San Adriano el camión de Puesto de Mando Avanzado desde donde se dirigirá el rastreo. Al frente estará un mando de bomberos. Al dispositivo también se incorporarán técnicos del SEPA.