Luanco acoge su tradicional concurso hípico con 130 participantes en dos fines de semana de este mes

La villa marinera de Luanco se prepara para vivir una nueva edición del concurso hípico de La Mofosa. La sociedad ecuestre de Luanco que preside Santiago Nuñez ya ultima los detalles para la cita habitual con el deporte en el mes de julio. "Este año contaremos con 130 participantes y unos doscientos caballos", detalló Núñez, que espera la participación de jinetes de varias comunidades autónomas además de Asturias. "Habrá jinetes y amazonas de Castilla y León, Madrid y Cantabria,...", añade el organizador. La cita se desarrollará en dos fines de semana y bajo el mismo sistema. Habrá concurso nacional de saltos dos estrellas y competición para caballos jóvenes. El primer fin de semana será del 17 al 19 de julio y coincidirá con el final de las fiestas del Carmen de Luanco que finalizan el 18. La siguiente convocatoria será del 24 al 26 de julio. De esta manera, Luanco se vuelve a consolidar como uno de los referentes del verano hípico en el norte de España.

"El concurso de caballos jóvenes está pensado para dar oportunidad a las ganaderías del entorno", detalla Santiago Nuñez. El concurso nacional de saltos dos estrellas es una prueba "que gusta mucho" a los profesionales de la equitación. "Es una buena manera de conjugar deporte y vacaciones al mismo tiempo", apuntó Núñez. El concurso hípico de La Mofosa que afronta su 72º edición está respaldado por el Ayuntamiento de Gozón, la Federación Hípica del Principado de Asturies, la Sociedad Ecuestre Luanco y ANCADES (Asociación de Criadores de Caballos de Deporte Español),

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Pruebas de agilidad canina

De forma paralela a las citas hípicas, el mundo canino también tendrá su protagonismo en La Mofosa por segundo año consecutivo. El Collie Club de España y Xanastur han elegido Gozón como sede oficial para la prestigiosa Copa España de la raza Shetland Sheepdog. Este certamen, que reúne a los mejores ejemplares y guías de esta raza canina en pruebas de destreza, obediencia y agilidad, se celebrará el sábado 11 de julio. La competición arrancará a partir de las 17.00 horas en La Mofosa, configurando una atractiva jornada de ocio familiar y deportivo para abrir el calendario estival. "De esta manera aprovechamos el espacio que disponemos en La Mofosa para otras actividades", concluyó Núñez.