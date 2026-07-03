Noemí Pinilla-Alonso, astrofísica: "Sin gafas para el eclipse te puedes quemar la retina o sufrir un daño"

Noemí Pinilla-Alonso (Oviedo, 1971) es una astrofísica española e investigadora distinguida del ICTEA (Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias). Este jueves pronunció en Avilés la conferencia "El eclipse total solar en Asturias" en el Centro de Servicios Universitarios, en La Ferrería. Poco antes atendió a LA NUEVA ESPAÑA.

¿Quiénes son las personas más vulnerables al eclipse?

Hay que preparar a toda la gente que esté en la zona donde ocurra el eclipse. En nuestro caso pasa en toda Asturias. Hay que prepararse por dos razones. Primero, porque es una maravilla ver un eclipse y todo lo que ocurre con la naturaleza, que trastoca el cerebro de los animales o del órgano que regula las plantas. Sentir eso y observar la bajada de la temperatura es extraordinario. Saber que ahora somos nosotros los que, después de más de cien años, vamos a experimentar eso es algo que merece la pena. Por otro lado, hay que avisar a la gente de que, por muy simple que parezca, el Sol tiene muchísima luz y no se puede observar directamente.

Habla de cómo puede cambiar el comportamiento de los animales durante ese tiempo. Explíquelo.

Hay escritos de gente que observó el eclipse en 1860 que cuentan que los animales corrieron al corral y que los gallos empezaron a cantar. Su comportamiento se basa en estímulos y la luz es el mayor de ellos. Si, de repente, se la quitas, se comportan como si fuese de noche.

¿Por qué hay que tener cuidado?

La gente se pasa muchas horas al día sumergida en la luz del Sol, pero, durante ese tiempo, nuestra vista inconscientemente evita mirar directamente al Sol. Sabemos que es algo que nos hace daño. Entonces, si durante el eclipse le decimos a la gente lo que está pasando en el Sol, van a querer mirar, haciéndose daño a la vista. En ese sentido somos vulnerables. Hay que advertir a todo el mundo que quiera observarlo de que solo se puede hacer con unas gafas especiales. Son gafas muy baratas, que cuestan uno o dos euros, y que son fáciles de conseguir. Tampoco queremos que la gente esté con miedo. Que sepan que se las tienen que poner cuando miran al Sol, pero que, si miran a otro lado, se las pueden quitar y dárselas a otra persona.

¿Qué tienen de especiales esas gafas?

Están hechas de un material que bloquea una gran parte de la luz que llega del Sol. Es un material que bloquea muchísima luz solar y por eso te permite mirar.

¿Qué pasaría si no se utilizaran esas gafas?

No soy la más adecuada para hablar de ello porque no soy óptica. Te puedes quemar la retina o sufrir un daño. Además, ese daño no es algo que se cure, es algo que se acumula, como pasa con las quemaduras en la piel.

¿Cabe la posibilidad de ver el eclipse de otra manera? A través de un folio, por ejemplo.

Sí, pero no se puede mirar directamente. Hay una serie de experimentos que se pueden hacer, como poner un folio con un agujero o una caja, pero no ves directamente al Sol. Ves el dibujito del Sol y que le falta un trozo. Son formas de proyectar un eclipse. Además, también se puede ver a través de unos prismáticos, pero que tengan filtros para mirar hacia el Sol.

Asturias es uno de los lugares donde mejor se va a ver ese eclipse. ¿Tiene alguna recomendación para observarlo?

No he hecho un estudio de lugares en concreto. Además, llevo mucho tiempo fuera de Asturias y no soy la más adecuada para hacer recomendaciones. Como orientación general, la gente debe buscar un lugar amplio, que no tenga ni edificios ni árboles pegados. Además, los días previos hay que comprobar que se pueda ver la puesta del Sol por completo. El eclipse empezará a las siete y media de la tarde, cuando el Sol ya está bajo, aunque no pegado al horizonte, por lo que conviene comprobar que se pueda ver bien el atardecer.

¿Permitirá el eclipse hacer algún descubrimiento científico?

El eclipse no solo dura un minuto y medio, se alarga durante la hora previa y la hora posterior. Los científicos ya tienen sus experimentos preparados para seguir abundando en el conocimiento del Sol. Para observar ciertas partes del Sol desde la Tierra se necesita una especie de simulación de lo que es un eclipse y, durante un eclipse total, lo tienes ahí directamente.

¿Qué objetivos tienen ahora los estudios sobre el Sistema Solar?

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Depende de la rama. Yo estoy estudiando ya desde hace unos años, con el telescopio espacial más potente del mundo, los asteroides helados del Sistema Solar, como puede ser Plutón.