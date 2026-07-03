Piedras Blancas da el pistoletazo de salida a cinco días de fiesta

Conciertos, espectáculos, comida popular y actividades para todos los públicos son algunos de los platos fuertes de las fiestas de Piedras Blancas. Unas celebraciones que empezaron ayer y se prolongarán hasta el lunes 6 de julio, Día de Castrillón.

Esta jornada trasciende la propia programación y representa el auténtico espíritu del concejo. Una celebración que cada año reúne a vecinos de todas las parroquias para compartir una jornada de convivencia en torno a aquello que les une: el sentimiento de pertenecer a un municipio con una fuerte identidad y una intensa vida asociativa.

Y es que el lunes 6 de julio volverá a convertirse en el momento más simbólico de las fiestas. Tras un intenso fin de semana de conciertos, actividades infantiles y verbenas, el protagonismo pasará a los vecinos y al tejido social que, durante décadas, ha contribuido a mantener vivas las tradiciones y el carácter participativo de Castrillón.

Desde primera hora de la mañana, Piedras Blancas volverá a llenarse de ambiente con la apertura del Market y del recinto de atracciones, que durante cuatro días habrán animado las calles del centro de la localidad. Sin embargo, todas las miradas estarán puestas en el acto institucional previsto al mediodía, cuando se celebrará el pregón del Día de Castrillón.

En esta edición, el encargado de dirigirse a los vecinos será José Luis Álvarez, presidente de la Asociación de Vecinos La Llosa y de la asociación de jubilados Xiro, de El Forcón y La Curtia. Su elección supone un reconocimiento al trabajo silencioso que durante años desarrollan las asociaciones vecinales, auténtico motor de la vida social del concejo. Son colectivos que organizan actividades durante todo el año, mantienen vivas las tradiciones y fomentan la participación ciudadana, convirtiéndose en una pieza imprescindible para la cohesión de los pueblos de Castrillón. El pregón servirá para poner en valor a quienes contribuyen a hacer comunidad. Frente a los grandes focos de las actuaciones musicales, el Día de Castrillón reserva un espacio para reconocer a las personas que trabajan, muchas veces de forma desinteresada, para mejorar la vida de sus vecinos.

Comida popular

Tras ese acto llegará otro de los momentos de más éxito de estas fiestas: la comida popular. El Parque de la Libertad volverá a convertirse en un gran comedor al aire libre donde familias, grupos de amigos y asociaciones compartirán mesa en una de las imágenes más representativas de estas celebraciones.

Y como no hay fiesta sin música, DJ Discoastur y Abel SM pondrán banda sonora a una tarde pensada para disfrutar sin prisas, prolongando el ambiente festivo mucho después de finalizar la comida.

A medida que avance la tarde, la programación continuará trasladando el ambiente a distintos escenarios de la villa. La Plaza de la Constitución acogerá una nueva sesión de "Bailando en la Plaza", en esta ocasión con la actuación del Dúo Brass, manteniendo viva una propuesta que durante todas las fiestas habrá llenado el centro de música y baile.

Sin embargo, será la noche la que concentre las emociones más intensas. La Plaza de Europa volverá a convertirse en el epicentro de la celebración con la actuación de la orquesta Waykas, encargada de amenizar la última gran verbena de las fiestas. Poco después llegará uno de los instantes más esperados por pequeños y mayores: el espectáculo de fuegos artificiales.

Cada año, cientos de personas se congregan en los alrededores de la piscina municipal para contemplar un espectáculo que simboliza el final de las celebraciones. Durante unos minutos, el cielo de Piedras Blancas se ilumina con luz y color antes de dar paso a la recta final de la noche. No es únicamente un cierre festivo; también representa el punto final a varios días de convivencia, encuentros y celebración compartida.

Tras los fuegos, la música volverá a sonar con Panorama City, encargada de despedir definitivamente unas fiestas que habrán mantenido a la localidad en constante actividad desde el jueves.