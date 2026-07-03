Rescatan a una mujer herida tras salirse de la vía y volcar su coche en Castrillón

Una mujer ha resultado herida tras salirse de la vía y volcar el turismo que conducía cuando circulaba por la N-632, a la altura del punto kilométrico 102, en Castrillón. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) la afectada, de 58 años de edad, fue evacuada para pruebas complementarias al Hospital Universitario San Agustín (HUSA) de Avilés. Hasta el lugar del accidente se desplazó la ambulancia de soporte vital básico de la zona.

La afectada fue excarcelada del interior del vehículo por efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque avilesino. Los bomberos la extrajeron inmovilizada, con collarín, con ayuda de la tabla de rescate. El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 08.07 horas. En la llamada señalaban que un turismo había volcado en la citada vía y en su interior había una persona dentro.

La Sala 112 del SEPA activó a bomberos del parque avilesino y paralelamente pasó el aviso al SAMU que envió los medios ya citados e informó a la Guardia Civil de Tráfico.

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A las 08.38 horas los bomberos, en el lugar del accidente, comunican que han excarcelado a la mujer afectada. Tras realizar tareas de seguridad y normalización de la vía retiran del lugar para regresar a base a las 08.49 horas.