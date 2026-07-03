"Selfies" con las ministras Yolanda Díaz y Elma Saiz y una breve visita guiada: "Es precioso Avilés"

"Qué guapa va siempre esta mujer". Afirma una avilesina desde una terraza del Parche. Se refiere a Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, nada más salir del hotel Palacio de Ferrera. Lo expresó poco antes de que el joven Aarón Martínez pidiera hacerse una foto con ella. Ambos sonrieron. Y es que Díaz y Elma Saiz, sobre todo, fueron abordadas por numerosos vecinos de Avilés. Muchos como Mari Carmen Fonseca e Isabel Reina sonreían y también quisieron posar junto a las ministras. Eso antes y después de la recepción oficial en el Ayuntamiento de Avilés, en el que la alcaldesa, Mariví Monteserín y el gobierno, dieron la bienvenida a la ciudad a más de una veintena de representantes políticos de uno y otro lado del Atlántico. Monteserín habló de la importancia de la cumbre desarrollada en el Niemeyer y defendió que "los acuerdos, en estos tiempos, son "actos revolucionarios".

Selfie» de Elma Saiz y Yolanda Díaz con Mari Carmen Fonseca e Isabel Reina / LNE

Después, Díaz, Saiz, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy y la ministra andorrana Trinitat Marín pusieran su rúbrica y dedicatoria en el libro de firmas municipal. La ministra de Trabajo redactó una página. Después tocó la foto oficial y una "breve" visita guiada por parte del casco histórico de la villa conducida por Iris Hermoso que llevó a los miembros de la cumbre a conocer El Parche, San Francisco, Álvarez Acebal y el parque Ferrera en veinte minutos. También hizo de anfitriona no solo en el salón de Plenos sino en la visita guiada explicando a los altos cargos españoles e iberoamericanos, por ejemplo, que el edificio de Balsera, el antiguo conservatorio de la calle Julia de la Riva, que va a ser un centro de arte. Entre tanto, las miradas de los avilesinos a la comitiva, a la seguridad y a las ministras. También relató a los presentes que el Ayuntamiento cumple el próximo año tres siglos.

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"Es precioso Avilés", afirmó la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz, a la puerta de la Casa Consistorial. Se lo comentaba a Yolanda Díaz, su hómologa de Trabajo y vicepresidenta segunda del país, que se lo corrobora con la mirada. "Es muy cercana", señaló el avilesino Sergio Bartolomé sobre la ministra de Inclusión nada más fotografiarse con la ministra de Inclusión y Seguridad Social. El cazaautógrafos Ánder Azcárate no quiso perderse la oportunidad de retratarse con los representantes públicos presentes en Avilés. Tampoco pasó desapercibida la amplia presencia policial.

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La jornada ayudó a estrechar vinculos y solidarios con las víctimas del terremoto de Venezuela. El gaitero avilesino "Ajo" tocó "Antón el neñu", la marcha fúnebre asturiana, y el salón de recepciones del Ayuntamiento de Avilés rompe en aplausos solidarios y unánimes con el país sudamericano en el acto de bienvenida que la alcaldesa, Mariví Monteserín, hizo a los representantes políticos participantes en la cumbre iberoamericana celebrada en la ciudad. Poco antes, en la mesa de trabajo en el Niemeyer arrancó con un mensaje de "cariño, solidaridad y compromiso" de Yolanda Díaz, al pueblo venezolano que aludió a los españoles que emigraron, como también hizo Monteserín horas después.