Esto son los tres festivales de verano con subvenciones que suman 139.130 euros

El Festival Folklórico Internacional, La Mar de Ruido y La Grapa han sido los tres proyectos que se han presentado a la primera convocatoria de subvenciones para la organización de festivales de música y/o danza en el marco de las fiestas de San Agustín 2026. En total recibirán 139.130 euros de ayuda en base a las propuestas presentadas. El objetivo de esta nueva convocatoria es dinamizar cultural, social y económicamente el municipio durante el mes de agosto con motivo de la celebración de las fiestas de San Agustín, así como enriquecer la programación festiva con una oferta musical variada y de calidad.

Esta primera convocatoria contaba con dos líneas subvencionables: en la línea uno, destinada a entidades sin ánimo de lucro, se presentó el proyecto del Festival Folklórico Internacional de Música y Danza Popular, a celebrar entre el 19 y el 22 de agosto de 2026. Obtuvo 100 puntos y el 100% de la subvención solicitada: 39.830 euros. En la línea 2, destinada a personas jurídicas y empresas, se han presentado dos proyectos: El festival "La Mar de Ruido", a celebrar el 14 y 15 de agosto de 2026, obtuvo 84 de los 100 puntos posibles y recibirá una subvención de 50.400 euros. La Grapa, a celebrar el primer fin de semana de agosto, obtuvo 81,5 puntos y recibirá una subvención de 48.900 euros.

Los tres proyectos recibirán el pago anticipado del 80% de la subvención concedida antes de la celebración de los festivales, como recogían las bases de la presente convocatoria.

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Criterios de valoración

El procedimiento de concesión de subvenciones se tramita en régimen de concurrencia competitiva y cada proyecto se ha valorado con un máximo de 100 puntos, según los siguientes criterios: hasta cincuenta puntos, interés del proyecto; hasta 20, proyección y contribución al equilibrio del proyecto; hasta doce, ubicación del festival (utilización de espacios naturales singulares, lugares históricos y con valor patrimonial de la ciudad) y hasta dieciocho puntos, interés sociocultural del proyecto (promover el acceso a la cultura de personas y colectivos más alejados de estos proyectos y favorecer la presencia de artistas locales emergentes).