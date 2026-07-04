Ana Belén Cristóbal, nueva directora del CIFP de Avilés, busca dignificar la Formación Profesional y romper prejuicios

Ana Belén Cristóbal Menéndez, docente de la familia profesional de Fabricación Mecánica, ya es oficialmente la nueva directora del CIFP de Avilés. Sustituye en el cargo a Susana Fonseca, que estuvo al frente del centro los últimos cuatro años. Cristóbal Menéndez afronta esta nueva etapa con optimismo y respaldada por un equipo renovado. Optará por una línea continuista a la gestión de sus predecesores —Susana Fonseca y anteriormente Luis Fernando Gijón—, "que consolidaron el peso de la Formación Profesional". "Encaminaron la FP en el centro, pero todavía queda mucho por hacer; me dejan un buen testigo y espero estar a la altura del legado", destaca la nueva directora, que ya es conocedora del centro pese a haber pasado sus últimos cinco años como docente en el CIFP Cerdeño, en Oviedo.

El nuevo curso arrancará con importantes novedades para dar respuesta al creciente interés de los estudiantes, entre las que destaca el desdoble del Grado Superior de Automoción, que hasta ahora solo se impartía por las mañanas y que ahora ofrecerá también plazas en régimen vespertino. Asimismo, se mantendrá el desdoble por la tarde del ciclo de Administración de Sistemas Informáticos en Red gracias al volumen de matriculaciones. Sin embargo, la expansión del centro choca con la falta de espacios. Cristóbal reconoce que el espacio actual está "sobresaturado" y admite que están esperando como agua de mayo que abra sus puertas el nuevo centro de FP previsto La Grandiella abra sus puertas. "Yo me fui de aquí hace cinco años y ya me decían que para el año siguiente el edificio estaría preparado para el traslado y todavía no se ha liberado ese espacio que tanto nos ayudaría", lamenta.

A pesar de las limitaciones de espacio, el centro roza ya los 1.700 alumnos y registra listas de espera en varias disciplinas, como Mecatrónica Industrial, que ya cuenta con 103 matriculados. Para la nueva directora, uno de los grandes retos de su mandato será seguir "dignificando la FP" y romper los viejos prejuicios que arrastran estos estudios. "Aquí no vienen los que no saben estudiar; los oficios hay que saber hacerlos y hay que estar cualificados", reivindica la directora, quien añade que especialidades como la soldadura exigen sólidos conocimientos técnicos, control de calidad y base científica sobre materiales. "Tienen que estudiar y formarse exactamente igual que en cualquier otra disciplina profesional", remarca.

La empleabilidad de los jóvenes es otra de las grandes prioridades de la nueva dirección, especialmente tras un año de "prueba y error" provocado por el cambio normativo de la FP Dual. Cristóbal aboga por potenciar el diálogo con el tejido empresarial y con la Consejería de Educación para flexibilizar los calendarios de prácticas. El objetivo es conseguir que la estancia en la empresa se sitúe lo más al final del curso posible, reduciendo al mínimo el tiempo que los alumnos de segundo año deben reincorporarse a las aulas en mayo y junio tras haber estado trabajando. "Queremos que ese tiempo de retorno al aula sea el menor posible, porque lo que buscamos es que los estudiantes encuentren trabajo y se incorporen directamente donde hacen las prácticas", explica.

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Finalmente, la nueva responsable del centro se ha marcado el objetivo de romper la brecha de género en las aulas, aprovechando su propio perfil profesional. "Basta que sea mujer y técnica para que quiera potenciar y dar visibilidad a la presencia de la mujer en la industria y en los ciclos industriales, igual que se puede fomentar la presencia masculina en áreas tradicionalmente feminizadas como la imagen personal", concluye Cristóbal Menéndez, marcando una hoja de ruta clara centrada en la igualdad, la calidad formativa y la inserción laboral.