El Ayuntamiento de Avilés, tras conocer la inversión histórica de Diego Baeza en el Suárez Puerta: "En los próximos días podremos tener noticias positivas"

Tras conocerse que Diego Baeza, presidente del Avilés, invertirá alrededor de un millón de euros en la mejora del Román Suárez Puerta, Manuel Campa, concejal de Desarrollo Urbano y Económico, aseguró que “el protocolo para formalizar la concesión y los trabajos para la futura inversión en el estadio están pendientes de los últimos flecos”. “Las conversaciones con el club son constantes, cordiales y yo creo que en los próximos días podremos tener noticias positivas en cuanto a la firma de ese protocolo”, avanzó el portavoz socialista, optimista en sus palabras.

Campa aseguró que la firma del citado protocolo, paso previo para conseguir una nueva concesión para el estadio, “permitirá trabajar con más certezas en cuanto a las inversiones que el club plantea”. “Esa concesión, como en cualquier otra concesión de espacios públicos, se estudiará cuál es el precio que debería abonar el club. Evidentemente, como hacemos en todos los casos, como se vio con Arcelor en el PEPA (Parque Empresarial Principado de Asturias) o se verá con la Nebrija en Camposagrado, ya sea con una concesión o mediante un alquiler, esas inversiones por parte del inquilino pueden verse reflejadas en una disminución del precio por concesión”, afirmó el socialista.

El Ayuntamiento ve cerca el acuerdo

El concejal de Desarrollo Urbano y Económico tendió la mano para llegar a un acuerdo en un futuro próximo. “Nuestra disposición es cerrar esos acuerdos para que entre todos podamos sacar adelante una reforma del estadio que sea interesante para la ciudad”, sentenció.

Todo esto llega tras el anuncio, por parte del Real Avilés, de una inversión histórica de un millón de euros en el Román Suárez Puerta. Diego Baeza, presidente del Avilés, anunció que va a destinar un millón de euros a remodelar el estadio avilesino, cambiando el césped, mejorando la estructura por dentro y dándole un lavado de cara completo a la instalación. Además, se instalará una U televisiva alrededor del campo y nuevos espacios de publicidad para mejorar los ingresos del club. Todo esto llega tras los datos de audiencia del club en su primera campaña en Primera Federación, donde superó el millón de visualizaciones. “Hemos decidido dar un paso más adelante para que tanto los aficionados como los jugadores y todo lo que rodea al club sienta el aura de crecimiento”, señaló el gijonés.