El Mercado Artesano y Ecológico de Avilés reivindica los Alimentos del Paraíso

El Mercado Artesano y Ecológico, el de Las Meanas, ya está en su cuarta edición, que está marcada por innovaciones tan singulares como una serie de QR que ocultan un juego de preguntas y respuestas donde las personas pueden conocer más acerca de la marca que está a la venta. Una vez contestadas, los participantes obtienen alguno de los Alimentos del Paraíso como las marañuelas o los arándanos.

Otra de las innovaciones con respecto a otras ediciones es la incorporación del mantecado de Avilés a la familia de Alimentos del Paraíso, que es una lista que cada año aumenta, pero siempre teniendo en cuenta la calidad de los candidatos. Lo acentúa Begoña López, que es la directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural: “Este tipo de productos son alimentos que son mucho más que es eso: te sanan, te curan y te ayudan a mantener una vida mucho más saludable”.

La cita con los Alimentos del Paraíso se cierra mañana domingo, pero hasta entonces se pueden encontrar todo tipo de productos agrarios, pecuarios y artesanos. Josefina González, que atiende el puesto de Embutidos Gancedo, de Tineo, asegura: “Está difícil el sector ganadero, sobre todo el cárnico. Son muchas las zancadillas y las piedras que nos encontramos en el camino, así que dedicarte a esto tiene que ser muy vocacional”.

Todos los participantes del evento concuerdan con que el futuro del sector primario no está asegurado y que las próximas generaciones difícilmente se decantarán por estos oficios de la tradición asturiana. Y es que las ayudas al sector continúan siendo todo un problema para las próximas generaciones.

Entre los participantes del evento está Rocío Bueno Viejo, de la quesería ecológica Asiegu. Asegura que no es sencillo estar dentro de una de las DOP (Denominación de Origen Protegida), ya que “hay que cumplir con ciertas condiciones”. En su caso, tanto la leche como la ganadería donde fabrica sus quesos deben encontrarse en el propio Cabrales o ser uno de los pueblos que están dentro de la DOP.

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Para participar en un mercado como el de Las Meanas existen diversas formas, relata el responsable del mercado, Javier Ruscuaz: “Se acercan y nos dicen que tienen interés en venir al mercado o, nosotros los buscamos. Por ejemplo, tenemos un puesto de un obrador de Luarca, que es apto para celíacos y ya lleva tres años trabajando en ello, sensibilizando sobre el problema”