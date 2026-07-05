Amaya Ibarra, subdirectora de Atención Sanitaria y Evaluación: "El plan para catástrofes del hospital es un poco militar, no puedes improvisar, se trata de preservar el mayor número de supervivientes"

Amaya Ibarra Bolt es la subdirectora de Atención Sanitaria y Evaluación del área sanitaria I, que engloba a Avilés con los municipios de la comarca y el Occidente de Asturias. Este martes impartió una conferencia para sus compañeros sobre la “difusión de catástrofes” en el salón de actos del Hospital Universitario San Agustín.

Lo primero de todo, ¿Qué es la difusión de catástrofes?

Todo hospital a nivel nacional, por ley, tiene que tener un protocolo de catástrofes estructurado interno y luego otro externo, que es cuando pasa algo fuera del hospital, pero impacta directamente en él. Y eso tiene que estar coordinado con todas las urgencias extrahospitalarias. Es un plan obligatorio que todo el personal del hospital debe conocer. ¿Por qué? Porque en el momento en que hay una catástrofe, no puedes improvisar. No se suele activar mucho, pero hay que difundirlo y después una formación que tiene que ser repetida a lo largo del tiempo.

¿Qué es lo principal en este tipo de casos?

Que el protocolo se cumpla a rajatabla. Son pocos pasos, en el orden exacto en el que tiene que ser y que nadie se plantee nada innovador. Es un poco militar pero se ha visto a lo largo de muchísimo tiempo que es la mejor manera de funcionar en estas situaciones. El protocolo está diseñado para que cualquier persona, aunque no supiese nada, siguiendo unas directrices sepa lo que tendría que hacer.

Y pongamos un ejemplo, Vamos a suponer que hay una dana en Avilés ¿Qué habría que hacer?

Lo primero es hacer caso a los medios extrahospitalarios, que son los que van a coordinar. El 112 es el que va a tener la primera visión y nos van a activar muchos recursos fuera, pero también nos hacen un preaviso y nos activan. Lo más importante es saber reconocer la información: cantidad de heridos, cuánta gravedad, si hay alguna cosa distorsionante o no. Por ejemplo, en la dana hay un problema de agua. Eso para mí también delimita mucho, la cascada de activación que voy a tener, tanto de recursos humanos como de recursos materiales.

La cuestión es que sea lo más organizado posible

Organización y jerarquía. No solo para la organización interna, sino para la comunicación entre los diferentes profesionales.

¿Cuáles son los pasos a dar?

Tras la llamada del 112, la activación adecuada del nivel de IMV (Incidente con Múltiples Víctimas), y a partir de aquí, el primero que se mueve es Urgencias. Y a la vez se activan tres el laboratorio, el banco de sangre y la farmacia. Después, las plantas de hospitalización, que van a intentar dar altas precoces para hacer hueco a los pacientes que subirán de Urgencias. Y luego, un punto importante es el bloque quirúrgico, se tendrán que desprogramar operaciones para programar otras y que se pueden diferir y las que están en curso, terminarlas lo antes posible. Hace falta que el quirófano y el material esté preparado.

¿Estamos preparados para afrontarlo?

Estamos preparados. Urgencias quizás sea el que más concienciado está con esto, porque es al que más veces le toca, o la UCI, van a utilizar unos protocolos poco convencionales, no va a ser como todos los días. Va a ser un poco más medicina de guerra, si realmente es una dana. La cuestión es preservar el mayor número de supervivientes. Es como una ampliación de lo que ya estamos haciendo, estar más preparados.

Puso el ejemplo de un accidente de tráfico

Eso es. Es que una catastrofe es cuando todos los recursos, o todas las víctimas superan todos los recursos que a priori tenemos. Entonces, si a priori vamos a estar en inferioridad de condiciones, cambiamos la manera de trabajar y de organizar para estar a la altura, que es el kit de la cuestión.

Me recuerda a la pandemia y al esfuerzo sanitario

Sí, eso fue una catástrofe biológica. Es diferente. Por ejemplo, un accidente de un autobús de 55 plazas contra un coche, porque a las tres de la mañana hay mucha víctima para poco sistema. Eso es un incidente de múltiples víctimas. Luego hay unos incidentes especiales, que estos son los que nos hace falta todavía trabajar un poquito más, porque implica también mucho la extrahospitalaria, que en esta zona hay bastantes, que son los accidentes laborales industriales con tóxicos. Cuando ya hay tóxicos de por medio, esta organización varía un poco. Si hay, por ejemplo, catástrofes naturales en donde haya implicado agua, incendios, se tiene que cambiar un poco la manera de triar al paciente, la protección del profesional para atenderlo.

Se toma como ejemplo la pandemia

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Cuando empezamos a hacer este plan, en el que han colaborado todos los servicios, a muchos de ellos no se les hacía tan extraño porque a la hora de diseñar, por ejemplo, circuitos dentro del hospital, por donde entra el paciente y por donde sale, eso ya lo hicimos en la pandemia. Hemos rescatado las lecciones aprendidas y hemos evaluado si realmente podríamos mejorarlas en este protocolo.