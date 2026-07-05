Las auxiliares de la comarca avilesina viven un verano de ajustes tras las grandes averías

La industria auxiliar, el sector económico que atiende las reclamaciones de servicios de la multinacional Arcelor Mittal, vive un verano "de ajustes" tras las dos grandes averías que han mediatizado la producción de la siderúrgica a lo largo de este primer semestre del año, concretamente, el horno alto B, de Veriña, por un lado, y el tren de bandas en caliente (TBC), de Avilés, por otro.

Los ajustes en la producción de ambos tajos, confían los trabajadores del sector, se acomodarán "poco a poco, pero no antes del último trimestre" del año. Esta acomodación significa la vuelta "a la normalidad" que se perdió cuando empezó a ser imposible el rearranque del horno B. Inmediatamente después, los problemas generados en el inicio del proceso productivo de la gran siderúrgica se hicieron notar aguas abajo: en el TBC. "A perro flaco, todo son pulgas", resumieron las mismas fuentes.

Las repercusiones

La principal auxiliar de Arcelor Mittal es Daorje, una empresa que pactó con sus trabajadores un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). La situación de la gran siderúrgica en los últimos meses ha repercutido en las relaciones laborales en la auxiliar hasta el punto de que la empresa ha tenido que activar el ERTE con mayor constancia de la cuenta, sobremanera, en el taller de hojalata de Avilés.

Los trabajadores confían en recuperar los fueros tras el verano porque para entonces se va a notar el incremento de los contratos de trabajadores. "Esta subida, sin embargo, no será como en años pasados", lamentaron fuentes sindicales. Y es que las empresas están llamando a "bastantes menos" cubrebajas —y cubrevacaciones— que en los últimos años.

El resultado final es que ahora el sector "está capeando el temporal" (ni el TBC, ni el horno alto B están al 100%) y que lo previsto es que a partir de este otoño, esa capea se convierta en una fiesta grande. "O del mismo tamaño que antes".

La avería

Arcelor Mittal terminó de reactivar el horno alto B tras seis meses de parada forzosa provocada por una avería grave. La instalación llevaba sin producir desde finales de septiembre de 2025, cuando sufrió el fallo que obligó a la siderúrgica a trabajar únicamente con el horno alto A y a tirar de las existencias de materia prima disponibles.

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Durante los meses siguientes, la empresa intentó en tres ocasiones poner en marcha de nuevo el horno sin éxito. Fuentes de la multinacional llegaron a confiar, en noviembre, en recuperar los niveles normales de producción en enero o febrero, una previsión que finalmente no se cumplió. Ante el fracaso reiterado de las maniobras de estabilización, la dirección de Arcelor Mittal decidió el pasado 13 de febrero iniciar la parada en frío y el vaciado completo del horno, un proceso que la compañía estimó entonces que se prolongaría varios meses, con el objetivo de acometer un rearranque seguro. La reactivación llegó finalmente a mediados de mayo.