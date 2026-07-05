El contrabajista Kyle Eastwood rendirá tributo al creador de "Sin perdón" en el Palacio Valdés

Antes de convertirse en uno de los contrabajistas más prestigiosos del jazz contemporáneo, Kyle Eastwood fue actor. Y antes incluso de eso, fue el hijo de Clint Eastwood, una de las figuras imprescindibles de la historia del cine. De esa doble herencia, musical y cinematográfica, nació "Eastwood by Eastwood", el espectáculo con el que el músico estadounidense llegará al teatro Palacio Valdés el próximo 25 de septiembre (20.00 horas) dentro de la sexta edición del Festival Fifty-Fifty de Jazz y Poesía.

Lejos de plantear un simple concierto de bandas sonoras, Eastwood propone un recorrido personal por la música que ha acompañado buena parte de la filmografía de su padre. El repertorio recupera composiciones de autores fundamentales como Ennio Morricone, Lalo Schifrin, John Williams o Lennie Niehaus, pero reinterpretadas desde la libertad del jazz y con arreglos propios que convierten cada pieza en una creación nueva.

El proyecto, que lleva cuatro años girando por escenarios internacionales y del que ya existen dos grabaciones, es una declaración de principios de un músico que ha sabido construir una carrera con identidad propia, al margen de la enorme sombra de su apellido.

Kyle Eastwood suma ya una docena de discos y una sólida trayectoria como compositor para el cine. Su firma aparece en las bandas sonoras de películas dirigidas por Clint Eastwood como "Mystic River", "Million Dollar Baby", "Banderas de nuestros padres", "Cartas desde Iwo Jima", "Gran Torino" o "Invictus". También tuvo una breve experiencia como actor, con apariciones en títulos como "El aventurero de medianoche", "Firefox", "El fuera de la ley" y "La lista negra".

En Avilés estará acompañado por Andrew McCormack al piano, Quentin Collins a la trompeta y corneta, Brandon Allen al saxofón y clarinete y Chris Higginbottom a la batería.

Sabor cubano

La clausura del Festival Fifty-Fifty llegará dos días después, el 27 de septiembre, con un cambio de registro. La pianista cubana Marialy Pacheco pondrá el broche final a la sexta edición con un concierto en formato trío en la sala club de la Factoría Cultural, acompañada por Juan Camilo Villa al contrabajo y Miguel Altamar a la batería.

Formada en el Instituto Superior de Arte de La Habana, Pacheco está considerada una de las grandes referencias del jazz cubano actual. En 2012 hizo historia al convertirse en la primera mujer en conquistar la Piano Solo Competition del Festival de Jazz de Montreux. Su último disco, "Reload", ha sido recibido con elogios por la crítica especializada, que destaca la combinación de virtuosismo, sensibilidad y raíces cubanas que caracteriza a una intérprete con una creciente proyección internacional.

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Las entradas para ambos conciertos ya están a la venta.