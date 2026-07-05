Devuelven el color a "El bosque encantado" de Carlos Suárez

Vuelve el color pleno del políptico que creó el artista visual avilesino Carlos Suárez en la estación de autobuses y que ganó un concurso que organizó el Club Rotario de Avilés.

Un equipo de restauración está llevando a cabo la "obra de saneado y recuperación de la colorimetría inicial" de la creación que el pintor ideó para cerrar los arcos de acceso al aparcamiento de la infraestructura que se inauguró en 1997. Se trata de una obra de dimensiones gigantes: 350 metros cuadrados a razón de 70 m de longitud por 5 m de altura.

Está previsto que las obras de restauración se alarguen durante todo este mes de julio. Los trabajos de campo tuvieron un estudio previo para elegir el tipo de pinturas que deberían utilizarse para devolver el color a la creación. "Esta obras han sido respetadas por los ciudadanos de tal modo que su estado general era bueno, aunque se notaba –y mucho– el paso del tiempo", apuntó el artista plástico.

La restauración

El Ayuntamiento de Avilés se ha encargado de la restauración de la la obra de Carlos Suárez. La empresa Abstracta Rotulación ha sido la adjudicataria de un contrato de 17.968,50 euros.

Carlos Suárez recuerda que lo que le movió a crear "El bosque encantado" fue que "algunos de los espacios sobre los que se extiende Avilés estuvieron antaño poblados por bosques encantados, habitados por duendes, trasgos, xanas… pero el crecimiento urbano los fue haciendo desaparecer y solo el nombre de algunos lugares dan testimonio de su existencia".

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"Para todo artista es un sueño poder llevar una obra a un espacio público y tener la oportunidad de que conviva con la gente y con la ciudad. En ese sentido tengo que estar muy agradecido", declaró Suárez a LA NUEVA ESPAÑA.