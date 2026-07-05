Éxito en el primer fin de semana del festival del bonito de Luanco: "Vienen con muchas ganas de consumir el producto"
Los restaurantes registran llenos durante los primeros días de la cita gastronómica, que se extenderá hasta el próximo domingo
El sector hostelero de Luanco ha iniciado con optimismo este verano dado el éxito de participación en las tradicionales Jornadas del Bonito, que arrancaron el pasado 1 de julio y sirven para inaugurar el verano en el concejo.
Chus Paradelo, que es el responsable de OTEA en Gozón, confirmó que el balance de los primeros días está siendo «muy positivo», registrando una gran afluencia de público tanto el viernes como el sábado, una tendencia que se consolidó también el domingo. «En este momento, la clientela viene con muchísimas ganas de consumir el producto; hay auténtica devoción en estos primeros días», señaló el presidente de los hosteleros gozoniegos.
El hostelero Guillermo Coviella confirmó el buen inicio de la cita gastronómica y el interés de la clientela en probar «el rollo, los tacos, la ventresca y también el cachopo, que está saliendo muy bien».
El festival se desarrollará hasta el próximo fin de semana en una decena de restaurantes de Luanco.
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