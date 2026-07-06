Avilés celebra otro premio de la Bonoloto con un boleto agraciado con más de 67.000 euros

La suerte volvió a sonreír a Avilés. Un boleto validado en la Administración de Loterías número 8 de la ciudad ha resultado agraciado con un premio de 67.675,18 euros en el sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, día 6

El resguardo avilesino es uno de los dos acertantes de Segunda Categoría, correspondiente a cinco aciertos más el número complementario. El otro boleto premiado en esta categoría fue sellado en la Administración de Loterías número 13 de San Cristóbal de La Laguna, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Ambos acertantes percibirán un premio idéntico de 67.675,18 euros.

El mayor premio del sorteo viajó hasta Lebrija (Sevilla). Allí fue validado el único boleto acertante de Primera Categoría, con seis aciertos, cuyo propietario cobrará 702.784,32 euros.

Según la información facilitada por Loterías y Apuestas del Estado, la recaudación total del sorteo ascendió a 2.226.550,50 euros, una cifra que permitió repartir importantes premios entre los acertantes de las diferentes categorías.

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La Administración de Loterías número 8 de Avilés suma así un nuevo premio a su historial.