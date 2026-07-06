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Del Seat 600 a Trump: el CMAE de Avilés explora la cultura de los hidrocarburos y la industria

La exposición '¡Aquí no hay petróleo!', en el CMAE, explora la conexión entre las transiciones energéticas y la subjetividad humana

EN IMÁGENES: El CMAE acoge la exposición '¡Aquí hay petróleo!'

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EN IMÁGENES: El CMAE acoge la exposición '¡Aquí hay petróleo!' / Miki López

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Noé Menéndez

Noé Menéndez

Avilés

“Hubo un tiempo donde se industrializó la naturaleza, se la puso a trabajar al servicio del mandato productivo”. Gemma Barricarte es la comisaria de la nueva exposición que, hasta el mes de octubre, se podrá visitar en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones (CMAE) de Avilés.

‘¡Aquí no hay petróleo!’ coge el nombre de una comedia de Rafael J. Salvia para analizar la influencia del propio petróleo en la evolución de la industria a nivel mundial y en España. La iniciativa forma parte de la Bienal Climática cuya primera edición se está desarrollando todo este verano en Avilés.

“Es una exposición complicada”, reconoce Barricarte, que apunta que la idea detrás de la muestra es detallar “la relación que hay entre las transiciones energéticas y las transiciones subjetivas”. La comisaria cogió como ejemplo la citada película para arrancar con su explicación. “Ese film traslada esa ansiedad por lo fósil que se originó en el franquismo por tratar de subirse al carro de la modernidad y la industrialización”, comenta la catalana, que también se detuvo en una imponente imagen que da la bienvenida a los visitantes. “Es el monumento a Colón, un grabado hecho por Alberto Palacio, donde se ve un globo terráqueo coronado por una carabela de Colón. La tierra está alimentada por una máquina de vapor, clave de la primera revolución energética y que supuso la apertura a la modernidad”, señala la arquitecta de formación, que cree que esa imagen “condensa cómo se utilizó la industria como parte de un proyecto identitario, político y nacional”.

La industria como relato político

En la exposición se puede ver la evolución que ha tenido la industria petrolífera y sus derivados tanto en la historia nacional como fuera de nuestras fronteras. Destaca, sobre todo, el motor de un Seiscientos que hay cerca de la entrada. La colección de fotografías retrata desde los primeros tractores hasta los aviones, y en ella salen rostros conocidos como Donald Trump o Ibai Llanos, el influencer. También hay un apartado donde se reflexiona sobre la masculinidad relacionada con el mundo de los motores.

Mariví Monteserín, alcaldesa de Avilés, no se quiso perder la inauguración de la exposición, recorriéndola junto a Yolanda Alonso, su concejala de Cultura, y Juan José Fernández, el coordinador de Izquierda Unida en Avilés. La regidora destacó que las fotografías estarán en la ciudad hasta octubre. “Una de las cosas que queríamos potenciar, tanto Yolanda como yo, es que estos marcos expositivos puedan servir para los centros escolares e invitarles a la reflexión”, indicó la socialista, que añadió que la evolución de la que habla la exposición es “algo que nos interesa mucho”. “Esta ciudad es un prototipo de cómo llegaban, metían toda la maquinaria y traían gente de fuera, a la vez que se ensuciaba nuestro aire y nuestro medio ambiente. Todo eso tuvo que regenerarse, renaturalizarse y hacer un trabajo inmenso para que volviese a su estado natural”, analizó.

Avilés, de la industria a la reflexión climática

Monteserín, además, invitó a reflexionar a todos aquellos que acudan al CMAE. “Va a haber cosas que retrotraigan a la infancia y cosas que te hagan pensar que menuda publicidad nos hemos comido durante mucho tiempo. Las mujeres vamos a pensar en el papel que hemos tenido a lo largo de esa historia autárquica, que es algo que nos perjudicó profundamente. La democracia siempre nos ha favorecido”, sentenció.

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Héctor del Barrio, jefe de servicio del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, aseguró que la exposición hace un “discurso fantástico por la historia de la industrialización de España a través de los combustibles fósiles y cómo esa cultura ha impregnado también toda la historia del siglo XX”. También destacó la duración de la misma, algo que se da por voluntad del propio Ayuntamiento.

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