La Casa de las Mujeres de Avilés recorre quince años de defensa de la memoria democrática con una exposición sobre la trayectoria de la Asociación Trece Rosas Asturias

La Casa de las Mujeres acogerá entre el 9 de julio y el 31 de agosto la exposición "Compromiso y Memoria. Quince años de compromiso con la memoria", organizada por la Asociación Trece Rosas Asturias para repasar la labor desarrollada por el colectivo desde su creación, en 2009, en favor de la Ley de Memoria Democrática, la divulgación histórica y la igualdad. La muestra recoge las principales iniciativas impulsadas por la entidad durante estos quince años para dar a conocer los episodios más oscuros de la Guerra Civil, la posterior represión franquista y la dictadura, con el objetivo de preservar el recuerdo de las víctimas y fomentar el conocimiento de este periodo histórico.

El recorrido expositivo dedica uno de sus espacios centrales a explicar quiénes fueron las Trece Rosas, las trece jóvenes fusiladas por el franquismo en Madrid en 1939 que dieron nombre a la asociación asturiana, constituida en Oviedo con motivo del 70.º aniversario de aquellos hechos.

Asimismo, repasa la trayectoria de los Premios Asociación Trece Rosas Asturias, que distinguen cada año a personas, colectivos e instituciones comprometidos con la memoria democrática. Entre los galardonados figuran víctimas de la represión como Cristino García, las Maestras y Maestros de la República, Maricuela o Hilda Farfante, además de personalidades como Baltasar Garzón, Francisco Etxeberria, Ramón Piñeiro, la Universidad de Oviedo, el Archivo Histórico Provincial y, en la última edición, la periodista Nieves Concostrina.

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La exposición también incorpora el documental "El fin de las horas", producido por Kalendas Producciones y rodado en el cementerio civil de Ceares (El Sucu), donde se recuperan las historias de varias víctimas de la represión franquista a través de testimonios de familiares y miembros de la asociación. El material se completa con vitrinas que reúnen fotografías, recortes de prensa y documentación sobre actividades culturales, educativas y divulgativas desarrolladas por la entidad. Además, el 30 de julio, a las 18.30 horas, se celebrará una visita guiada acompañada de la proyección del documental. La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.