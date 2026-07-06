Cogersa designa al colegio Marcos del Torniello como "el más circular de Asturias": "Está en nuestro ADN"

"El colegio Marcos del Torniello tiene la economía circular en su ADN". Lo dice Lucía García, secretaria del colegio avilesino que ha sido designado por Cogersa como el centro asturiano "más circular", es decir, el que más desarrolla planes relacionados con la reutilización, reciclaje, reparación y reducción de residuos. El Consorcio entiende que el colegio situado en el barrio de Versalles se ha alzado con el galardón del curso 2025/2026 por la "calidad, diversidad y continuidad de sus acciones en las que participa activamente el conjunto de la comunidad educativa". "La economía circular está integrada de forma transversal en la vida diaria del colegio, convirtiéndose en una herramienta educativa real y en un motor de participación", explican desde Cogersa.

Lucía García defiende que el Marcos del Torniello lleva años implicado en el cuidado del Medio Ambiente y esta distinción "supone un reto para seguir manteniendo una actividad que es positiva para el alumnado". "Anima a seguir adelante con este compromiso adquirido y real, no es de cara a la galería", destacó. Y es que el Marcos del Torniello no solo implica a su alumnado en sus propuestas, en los llamados "Planetarios" que son los "superhéroes medioambientales" encargados de velar por el cuidado del entorno y la reutilización de materiales para diversas actividades que desarrolla el centro. La asociación de madres y padres del colegio, los vecinos y los comercios también forman parte de este pequeño universo circular que nace en las aulas. Y de puertas para adentro, el colegio dispone de un Museo, el MUMAR, en el que el alumnado utiliza la sostenibilidad como concepto para interpretar obras artísticas; este año tocó abordar la figura de la pintora cubista María Blanchard.

El centro extiende estas prácticas a Infantil y a Primaria y desarrolla proyectos sobre la calidad del aire, planes como los “almuerzos sin envoltorios” y la guía-agenda “Cada bocado cuenta” con orientaciones prácticas para minimizar el desperdicio alimentario, además de la separación de biorresiduos con compostadora.

Cogersa reconoce las iniciativas del colegio desarrolladas con "multitud de acciones puntuales que consolidan la cultura de la reutilización" como es el caso del “mercadín del amagüestu”, los “huevos rellenos del Antroxu” y otras campañas de recogida y reutilización de ropa, juguetes y material deportivo, así como talleres de reparación de recursos escolares. Cogersa celebra además que todas las aulas cuentan con sistemas de separación de residuos, el llamado “punto limpio planetario” que se abrió al barrio para facilitar el reciclaje comunitario. Es más, el carnaval escolar se hizo con materiales reciclados.

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"Es un reconocimiento a una trayectoria", incidió Lucía García, que además de secretaria es docente de Educación Física e impulsora de "Los Planetarios" y responsable del centro en la red de escuelas por la circularidad. El galardón al Mejor centro circular se entregará en la ceremonia de inauguración del curso 2026-2027 de la red de escuelas circulares que se ha fijado para el próximo 8 de octubre y que servirá también para dar el pistoletazo de salida a una nueva edición llena de actividades, proyectos, talleres y concursos, detallaron desde Cogersa.