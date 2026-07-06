Los coleccionistas reivindican el arte al alcance de todos en Avilés: "El coleccionismo no depende del dinero, sino de la mirada"

"El coleccionismo no depende del dinero, sino de la mirada". Esa fue la principal conclusión que dejó la primera mesa redonda del II Curso de Arte Contemporáneo y Coleccionismo de la Universidad Nebrija, que arrancó este lunes en la Casa de Cultura de Avilés. Bajo el título "Presupuestos limitados y criterios exigentes: construir una colección", galeristas, coleccionistas y profesionales del sector coincidieron en que el verdadero valor de una colección no reside en el presupuesto, sino en el criterio, la formación y la curiosidad de quien la construye.

El curso, que se desarrollará hasta el miércoles, reúne en Avilés a alumnos llegados de diferentes puntos de España para participar en un programa intensivo que combina ponencias, mesas redondas y visitas culturales. La primera actividad tras la inauguración oficial fue un debate moderado por Lucía Falcón, presidenta de la delegación asturiana del Instituto de Arte Contemporáneo (IAC), en una de sus primeras apariciones públicas desde que asumió el cargo. Durante su intervención defendió que "las colecciones más interesantes no siempre nacen de los mayores presupuestos, sino de una mirada cultivada, de la curiosidad y de la constancia", al tiempo que reivindicó que coleccionar "es una forma de conocimiento" y "una manera de construir un relato propio".

El criterio se educa

Diana Llamazares, directora de la Galería Llamazares de Gijón y ponente, insistió en que el gusto artístico no es innato, sino que se construye con el tiempo. "El ojo también se educa", afirmó, antes de animar especialmente a los jóvenes a visitar museos, galerías y exposiciones y a mantener una actitud de aprendizaje constante. "No dejéis de visitar, de leer y de ver. Si alimentas esa sensibilidad, acabarás construyendo una colección con identidad", resumió. También reivindicó el papel de las galerías de arte como espacios de acompañamiento para quienes empiezan a adquirir sus primeras obras y sostuvo que muchos coleccionistas descubren casi sin darse cuenta que lo son.

El arquitecto Jorge Fernández ofreció una visión muy diferente del coleccionismo, vinculada a su profesión. Explicó que él y su socio destinan de manera continuada una parte de los beneficios de su estudio de arquitectura a comprar obras de arte contemporáneo. "La idea es que cada proyecto vaya acompañado de la adquisición de una pieza", señaló. Esa filosofía ha permitido construir una colección estrechamente ligada a la arquitectura, la materialidad, el espacio y la instalación artística, aunque reconoció que el presupuesto condiciona inevitablemente las decisiones. "El formato y el dinero influyen, pero eso no hace que una obra tenga menos calidad", defendió.

El historiador del arte, crítico y coleccionista Santiago Martínez completó la mesa con una intervención muy centrada en su experiencia personal. Explicó que lleva años construyendo una colección con adquisiciones que rara vez superan los 2.000 euros y aseguró que, en su caso, el principal límite ya no es económico, sino el espacio disponible para exhibir las obras. Aun así, animó a los asistentes a perder el miedo a comenzar una colección. "Se puede empezar a coleccionar con obras entre mil y dos mil euros", afirmó, convencido de que la coherencia, el criterio y la formación son mucho más importantes que el importe de cada compra.

Los tres ponentes coincidieron además en que toda colección de arte acaba convirtiéndose en el reflejo de quien la construye. Más allá de los estilos o de las corrientes artísticas, defendieron que cada adquisición responde a una inquietud personal y que el proceso de coleccionar implica también investigar y conocer el trabajo de los artistas. En ese sentido, insistieron en que el aprendizaje "nunca termina" y que la curiosidad es el "principal motor" de cualquier colección.

Más actividad esta tarde

La jornada continuará durante la tarde con la conferencia de Semíramis González, directora de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial de Gijón, una de las voces más reconocidas del arte contemporáneo español. Posteriormente, los participantes visitarán el Centro Niemeyer, una actividad con la que concluirá la primera jornada del curso.

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El II Curso de Arte Contemporáneo y Coleccionismo proseguirá este martes y el miércoles con nuevas conferencias, mesas redondas y visitas culturales, consolidando a Avilés como punto de encuentro para el debate sobre el presente y el futuro del arte contemporáneo, el coleccionismo y el mercado del arte.