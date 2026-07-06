La Fundación Siglo de Oro abre en Avilés un taller gratuito para formar intérpretes en el teatro barroco
La actividad se celebrará del 27 al 29 de julio en el Palacio Valdés y trabajará técnicas de elenco, habla escénica y verso
La Fundación Siglo de Oro busca actores y actrices para participar en el taller "El verso en acción: palabras de oro para la escena del siglo XXI", una actividad gratuita que se celebrará del 27 al 29 de julio, de 10.00 a 13.00 horas, en el Teatro Palacio Valdés. La propuesta forma parte de la programación complementaria del ciclo "Barroco a escena", integrado por cinco representaciones durante julio y agosto.
El curso ofrecerá a los participantes herramientas consideradas básicas para el desarrollo interpretativo en obras del repertorio barroco, con especial atención al trabajo colectivo, la técnica vocal y el manejo del verso. Las personas interesadas deberán enviar su solicitud, junto con el curriculum vitae, al correo programacion@aviles.es.
La entidad explica que el objetivo es seguir proporcionando a los intérpretes afines a su manera de entender la práctica teatral "las herramientas necesarias para seguir activos en la creación actoral". Durante tres días se abordarán técnicas que la fundación considera esenciales para situarse "de forma activa" ante la interpretación vinculada al Siglo de Oro.
El taller se dividirá en dos bloques: "Elenco y conjunto" y "Habla escénica y verso". El primero trabajará la relación entre los miembros del grupo y el espacio, buscando una energía común. La organización subraya que la práctica teatral es "un hecho colectivo" y que el elenco debe funcionar como "un ser único, un ser que acciona, piensa y se emociona".
El segundo bloque se centrará en la palabra. La fundación recuerda que el "habla escénica" no es lo mismo que el "habla cotidiana", y sostiene que dominar el verso del Siglo de Oro español permite abordar textos de gran complejidad.
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