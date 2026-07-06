Gozón destina más de cincuenta mil euros a ayudas para el comedor escolar del próximo curso
Las familias podrán presentar solicitudes del 6 al 27 de julio para alumnado de Infantil y Primaria en La Canal y La Vallina
El Ayuntamiento de Gozón abrió este lunes la convocatoria de becas de comedor escolar para el periodo 2026-2027, una línea dotada con 51.000 euros y dirigida a facilitar el acceso a este servicio a las familias del concejo. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto entre el 6 y el 27 de julio, ambos inclusive.
Las ayudas están pensadas para alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria matriculado en centros públicos del municipio con comedor: el CEIP La Canal y el CEIP La Vallina. El objetivo municipal es reducir la carga económica que supone este servicio para los hogares y favorecer que los menores puedan utilizarlo durante el año académico.
Las becas cubrirán el coste del comedor entre septiembre de 2026 y junio de 2027, siempre que el servicio ordinario se preste durante esos meses. El abono se realizará directamente desde el Ayuntamiento al centro educativo o a la empresa gestora. La convocatoria se resolverá en régimen de concurrencia competitiva, dando prioridad a las unidades familiares con menor renta per cápita.
Podrán solicitarlas las familias empadronadas en Gozón cuyos hijos estén matriculados en los centros beneficiarios y que no reciban otras ayudas públicas para la misma finalidad. Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento o a través de la Sede Electrónica municipal. La concejala de Servicios Sociales, Alba Escandón Acuña, animó a concurrir a quienes cumplan los requisitos y subrayó que "estas becas son una herramienta fundamental para apoyar a las familias del concejo, favorecer la igualdad de oportunidades y facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral".
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