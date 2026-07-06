Habla el bañista al que salvaron los socorristas de Salinas: "Esta es tu última singladura, Felixín"

Félix Martín López volvió a nacer este domingo a sus casi 70 años. Fue rescatado de la playa de Salinas por los socorristas, a los que agradece su labor. "Pensé: 'Esta es tu última singladura Felixín'. Ahora solo puedo pensar en brindar con más ahínco por la vida y con una enseñanza clara: no te puedes confiar, es importante tener fondo físico y siempre mantener los nervios, fue un susto gordo", señala el avilesino que vio pasar su vida por delante entre las olas.

Todo ocurrió sobre las 13.30 horas. Martín López no duda en reconocer la labor de los profesionales de salvamento y reconocerles "su profesionalidad, su fuerza y su psicología".

Martín estaba en el agua. Nadaba junto a otra persona y "en diez segundos" le perdió de vista. "De repente ya no hacía pie y esperé a que las olas me ayudaran, pero venían muy seguidas, muy continuas y sin apenas fuerza, ya rotas", señala el avilesino, que intentaba regresar a la orilla sin éxito. "Estaba agotado y en unos segundos que parecían horas se me pasó todo por la cabeza, estaba agobiado, pensé: esta es tu última singladura, Felixín y a la vez inexplicablemente hice gala de humor negro y pensé que al menos el escenario era maravilloso para morir", relató este lunes, ya calmado, el avilesino que vivió "unos minutos eternos" porque veía que aquel baño que se daba en la playa de Salinas, como tantas otras veces había hecho en su vida, podría haber sido el último. "El agua estaba fría", recuerda.

Hubo momentos de tensión. "Grité socorro pero me oía nadie, estaba cada vez más alejado y hacía señales con las manos y me alejaba y nadie me veía", señala el avilesino, que comenzó a ver la luz, según su relato, en el momento en el que vio a los socorristas acercarse hacia a él con sus salvavidas de forma ovalada. "En ese momento, me relajé y me dejé llevar", relata el ya rescatado que advirtió a los socorristas que sabía nadar y que poco a poco con su ayuda podría salir. Se agarró a un salvavidas y continuó hasta la orilla, todo ello después de que preguntara si podía subir a la moto acuática que ayudó en el dispositivo.

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Un bañista, cuenta Martín López, fue el que dio la voz de alarma que sí que le escuchó pedir socorro. La playa estaba a rebosar dado el intenso calor registrado durante toda la jornada. "Me contaron los socorristas que ellos no me vieron ni desde la silla alta ni tampoco escucharon los voces", cuenta ya más tranquilo, este avilesino de la calle Rivero que intentó buscar sin éxito al bañista que logró activar el operativo de socorristas. En todo caso, a estos les agradeció una y mil veces la labor que llevaron a cabo. "Tienen profesionalidad y fuerza para tratar a las personas que como yo, en ese momento, estamos muy nerviosas", indica este hombre de casi 70 años que volvió a nacer este domingo después de que los socorristas le salvaran la vida tras temer por morir ahogado en la playa de Salinas, en la que tantas veces se bañó.