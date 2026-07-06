Idonial marca un hito con sus paneles inteligentes en 3D para fachadas vegetales

Idonial ha vuelto a dar un paso más en la excelencia, convirtiéndose en centro tecnológico pionero no solo en la fabricación aditiva (3D) con hormigón, sino que ahora ha logrado un hito con el desarrollo de paneles para fachadas vegetales a gran escala. Un avance que se enmarca en el proyecto europeo Metabuilding Labs, financiado por el programa de investigación e innovación Horizonte H2020 de la Unión Europea, y que están ensayando en la empresa avilesina Room2030 y sus viviendas modulares.

Luis Ignacio Suárez Ríos, del departamento Estrategia y Desarrollo de Negocio y coordinador de este proyecto en Idonial, explicó que el centro tecnológico avilesino lleva cinco años participando en Metabuilding Labs, un “proyecto europeo titánico” en el que participan 40 socios de 13 países de la Unión Europea.

“El objetivo es establecer un mecanismo para que las pequeñas y medianas empresas del sector de la construcción puedan probar y validar sus innovaciones para reducir la huella de carbono y conseguir así las certificaciones que permitan comercializar sus productos”, explicó Suárez Ríos.

Idonial participa en el proyecto como proveedor tecnológico, mientras que Room2030 lo hace como usuario para encontrar soluciones que aporten valor añadido a sus viviendas. “Es la evolución natural de la compañía, avanzar con nuevos materiales y adaptaciones respetuosas con el medio ambiente, avanzando en las estrategias de sostenibilidad urbana relacionadas con las fachadas verdes”, señaló Luis.

El reto es conseguir envolventes vegetales para las viviendas y que además se pueda aplicar el autorriego. Idonial fue pionero en impresión 3D, y con el paso del tiempo ha ido desarrollando tecnología propia para piezas de gran tamaño y evolucionando hacia equipos a gran escala. “Lo que aportamos es una tecnología versátil que nos permite adaptarnos a las necesidades, y eso facilitó la sinergia con Room2030”.

La empresa avilesina que pilota el arquitecto Sergio Baragaño tiene en el centro de empresas La Curtidora un prototipo de oficina que utiliza como laboratorio de ensayo y pruebas, y en el que se ha instalado uno de los paneles vegetales desarrollado por Idonial.

“Tratamos de probar y asesorar sobre el material imprimible y las propiedades para soportar la luz y el agua”, señaló Luis Ignacio Suárez Ríos. Y es que no se trata sólo de conseguir bonitos diseños estéticos para las fachadas de las viviendas, sino que además deben recolectar el agua de la lluvia para conseguir un riego eficiente de las plantas integradas en esas paredes vegetales.

Así, por un lado está el valor añadido que supone la geometría y flexibilidad de adaptación que confiere la fabricación aditiva. Pero además, los paneles tienen la función de favorecer el crecimiento de vegetación en su interior porque captan agua de la lluvia para su regadío, lo que permite la autosostenibilidad sin necesidad intensiva de mantenimiento.

Los paneles instalados en la oficina modular de La Curtidora fueron fabricados con material polimérico ASA, desarrollado especialmente para su uso en exteriores por su resistencia a la humedad y a la exposición solar. Es ese material el que fue impreso con el equipo desarrollado por Idonial para grandes dimensiones.

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Ahora el proyecto ya está en su fase final de monitorización, para evaluar el rendimiento en términos de captación del agua de lluvia, validando la funcionalidad de estas fachadas vegetales.