Muere a los 48 años el compositor castrillonense Ernesto Paredano, autor de bandas sonoras para cine y teatro

Hace años que el músico y compositor Ernesto Paredano había cambiado su Castrillón de nacimiento por Santo Domingo, pero ha sido, de repente, que falleció para sorpresa de todos los que le rodearon: aquí, en Asturias, y allí, en la isla caribeña.

Y es normal: tenía 48 años. Sus padres -la escritora Esther García y el antiguo director de la Banda de Gaitas de Castrillón, Ernesto García- en cuanto supieron de su fallecimiento volaron para la gran Antilla con intención de repatriar sus restos mortales.

Paredano fue compositor. Escribió para el cine las bandas sonoras de “Two for the Girl”, “Aqueronte”, “Biblioteca Nacional de España: La memoria del mañana”, “Siboney”, “The Covered Human”, “El sitio de los sitios”, “They Buried”, “La Cigüeña”, “Pérez Rodríguez y Lacuna”.

También trabajó para el teatro y por eso fue premiado. En 2014 se llevó el “Oh!” a la mejor banda sonora por el espectáculo “Mis dedos tocan los días que pasan”. Su primera grabación fue “Alebrix”, en 2007. Puso música a tres poemas de su madre, tres poemas que se hicieron canción en la voz del barítono David Menéndez, que ayer recibió “frío” la noticia de la desaparición repentina de Paredano.

Los primeros pasos musicales de Paredano estuvieron ligados a la gaita, pero pronto amplió su campo de interés hacia la investigación etnográfica. Recorrió pueblos y brañas registrando sonidos, voces e instrumentos tradicionales en peligro de desaparecer. Paralelamente desarrolló una sólida carrera como autor de bandas sonoras para cine, documentales y producciones audiovisuales, con títulos.

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Sus proyectos musicales han combinado piano, electrónica, grabaciones de campo y procesamiento digital del sonido porque siempre defendió que cualquier sonido, desde el rumor del viento hasta una voz anónima se podía convertir en música.