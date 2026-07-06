Némesis acusa al Ayuntamiento de Avilés de interferir en las elecciones sindicales del personal laboral

Némesis exigió este lunes que se desbloquee "a la mayor brevedad" el proceso de elecciones sindicales de los empleados públicos laborales del Ayuntamiento de Avilés, pendiente tras los comicios de los funcionarios celebrados el pasado 9 de junio. La sección sindical sostiene que las dos mesas electorales, la de especialistas y la de técnicos, deberían haber aplicado íntegramente los laudos firmes de la UMAC, que fijaban como válido el censo cerrado el 20 de abril y, por tanto, la elección de cinco miembros para el Comité de Empresa.

El sindicato denuncia que la Dirección y la Concejalía de Recursos Humanos intentaron introducir "una nueva versión no válida" del censo ya aprobado. Según Némesis, las mesas electorales aceptaron ese censo que califica de irregular y no llegaron a formalizar el calendario electoral, pese a que así lo exigían los laudos emitidos. La organización considera "incomprensible" esta actuación y advierte de la gravedad de una situación que, a su juicio, supone una interferencia en el proceso.

La sección sindical se apoya ahora en el laudo 28-2026 de la UMAC, fechado el 30 de junio, que, según expone, vuelve a negar la capacidad de las mesas y de la Concejalía para alterar el procedimiento. Némesis advierte de que, si la actitud persiste, promoverá una denuncia contra los presidentes de las mesas electorales. Además, pide que se convoquen de inmediato las mesas pendientes y se cierre definitivamente el calendario de votación.

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También cuestiona la posición de UGT y USIPA, a quienes acusa de oponerse a la constitución de un Comité de Empresa "fuerte". Némesis recuerda que Recursos Humanos puede asesorar a las mesas, pero "siempre dentro de la legalidad", y carga contra lo que considera una falta de rigor técnico y de respeto a los procedimientos. "El respeto hacia la democracia local empieza en su misma casa", concluye Jorge Juan Manrique, delegado de la sección sindical en el Ayuntamiento.