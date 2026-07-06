Los saharauis inician su verano con sus "familias" asturianas: "Me gusta la piscina y la playa"

Belén Cueva es madre de acogida de niños saharauis desde hace 33 años. Esta avilesina de Llaranes y residente en Noreña fue de las pioneras en participar en el programa de Vacaciones en paz, que permite a los pequeños pasar el verano en Asturias y que este lunes comenzó con la recepción en Avilés de los pequeños. Ahora es una de las coordinadoras del programa. "En todo este tiempo acogí a 13 niños y ya tengo 'nietos' grandes que viven en los campamentos, niños que en su momento acogí y ya están casados y con hijos", detalla Cueva, que recientemente una niña, Fátima, le pidió que fuera su "madre" dado que su progenitora había fallecido.

Cueva recibió ayer con los brazos abiertos a Chirifa Mohamed, que tiene 12 años, y ha pasado los últimos cuatro veranos con ella. "Me gusta la playa y la piscina", expresó la pequeña, que pasará el último estío en Asturias porque "Vacaciones en paz" está pensado para pequeños hasta los 12. "Tenía un hijo que desde los 6 hasta los 30 compañía habitación con un niño saharaui, con sus 'hermanos' sarahaui, ya que yo no podía tener más hijos", apuntó la madre de acogida.

Chirifa Mohamed y Belén Cueva. / B. C.

Javier Fernández tiene 27 años y es de Valdesoto aunque vive en La Pola y también ha acogido este año a un niño, Ahmed Salem, de 10 años. "Es la segunda vez que viene a Asturias y la primera vez que yo acojo a un niño saharaui", apunta el sierense, que ha pasado de ser "hermano" de acogida a "padre" de acogida: "Mi padre y mi madre siempre acogieron a niños saharauis en verano y ahora me toca a mí". "Lo que más le gusta es la playa, la piscina y jugar y este verano una vida activa, tengo la furgo camper preparada para disfrutar de la naturaleza", detalló Fernández, que celebra la existencia de este programa de acogida.

Javier Fernández y Ahmed Salem / J. F.

Actualmente, "Vacaciones en paz" cuenta con una participación de 93 menores, 49 niñas y 44 niños. El mayor número de ellos, 87, ya han pasado algún verano en Asturias, los otros seis son nuevos. En total, 78 familias asturianas participan en esta iniciativa solidaria que este verano comenzó en Los Canapés. El concejal de Cooperación de Avilés, Agustín Medina, señaló que el programa "es un acto de solidaridad y de compromiso". "En Avilés no nos olvidamos de los saharauis", apuntó el también portavoz de IU. Medina se refirió además a la merma de familias participantes en este programa con respecto a años anteriores. El concejal de Cooperación destacó que es necesario difundir más el programa de "Vacaciones en paz" y confirmó que desde la pandemia del coronavirus hasta la fecha "sí bajó el número de familias de acogida". "Es cierto que acoger a un niño trae consigo muchas cosas agradables, pero también supone un esfuerzo para las familias, es necesario divulgar más el programa y volver a conseguir familias".

El recibimiento en Los Canapés a los pequeños fue muy emotivo. Besos y abrazos, risas, alguna que otra lágrima de emoción y más abrazos y saltos de alegría de los padres de acogida, también de los pequeños que volvían a Asturias a pasar un verano en grande. La entidad que coordina este programa es la asociación asturiana de solidaridad con el pueblo saharaui junto con la delegación saharaui en Asturias, la delegación saharahui para España y el Ministerio de Juventud y Deporte de la República Árabe Saharaui Democrática.

Noticias relacionadas

La mayoría de los menores acogidos en Asturias durante este verano estarán con familias ovetenses, un total de 20. Gijón le sigue con 13 pequeños y Avilés, tendrá tres. Llanera contará con siete pequeños de acogida estival, Villaviciosa uno menos y Siero y Noreña, cinco. En total, los pequeños saharauis de ocho a doce años pasarán la temporada estival en 28 municipios asturianos.