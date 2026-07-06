La Universidad Nebrija inaugura su segundo curso de Arte Contemporáneo y Coleccionismo en Avilés: "Somos los conservadores del patrimonio del futuro"

"Avilés es una ciudad maravillosa, llena de arte". Con esa declaración del director del Instituto Nebrija de Artes y Humanidades, Pablo Álvarez de Toledo, quedó inaugurado este lunes el II Curso de Arte Contemporáneo y Coleccionismo, una cita que hasta el miércoles reunirá en la ciudad a estudiantes, coleccionistas, galeristas, directores de museos y especialistas de toda España. La apertura tuvo lugar en la parte baja de la Casa Municipal de Cultura, nueva sede del encuentro, organizado por la Universidad Nebrija junto a la Asociación de Coleccionistas de Arte Contemporáneo 9915, el Instituto de Arte Contemporáneo (IAC) y el Ayuntamiento de Avilés.

Álvarez de Toledo destacó el carácter "muy especial" de una edición que reúne a participantes llegados desde prácticamente toda España. "Hay gente de Alicante, Cáceres, Madrid, Barcelona, Oviedo, Gijón, Santa Cruz de Tenerife, Valladolid, Málaga, Santander, Las Palmas, León o Toledo. Aquí está casi toda España representada", señaló. El director del Instituto Nebrija avanzó además que el programa será "muy intensivo" y combinará ponencias con visitas a la Bienal Climática, el Centro Niemeyer, la Laboral y otros espacios culturales, además de actividades pensadas para favorecer el intercambio de experiencias entre asistentes y ponentes. "Va a haber mucha oportunidad de charlar y de hablar y eso es lo más importante para todos aquellos que aman el arte contemporáneo", afirmó.

El presidente del Instituto de Arte Contemporáneo, Adrián Piera, defendió la elección de Avilés como sede de un curso que cumple su segunda edición. "No puedo imaginar una mejor localidad para albergar este curso que este municipio asturiano, que suma a su historia y tradición la vocación de contemporaneidad", aseguró. Piera recordó que una de las prioridades del IAC sigue siendo la defensa de las buenas prácticas en el sector artístico. "No podemos bajar la guardia, porque en cuanto nos descuidamos volvemos a la casilla de salida", advirtió antes de reivindicar que "el arte más actual es el patrimonio de hoy y de mañana" y de animar a los asistentes a participar activamente en los debates previstos durante las tres jornadas.

También intervino Charo López, presidenta de la Asociación de Coleccionistas Privados de Arte Contemporáneo 9915, quien quiso romper con los estereotipos que rodean al coleccionismo. "Hay una idea muy equivocada. Se piensa que el coleccionista es un multimillonario rico, raro y que se dedica a tirar el dinero. No", afirmó. López explicó que la asociación está integrada por "trabajadores, jubilados" y personas de perfiles muy diversos unidas por una misma pasión por el arte. "Somos de alguna manera los conservadores del patrimonio del futuro", defendió, al tiempo que recordó que buena parte de las exposiciones que se organizan en España se nutren de obras cedidas temporalmente por coleccionistas privados.

Avilés, ejemplo de transformación

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, aprovechó la inauguración para presentar la ciudad como un referente cultural y de transformación urbana. La regidora recordó que el pasado 10 de junio se inauguró la Primera Bienal Climática, Arte, Industria y Territorio, impulsada por tres ministerios, y explicó que la elección de Avilés responde al profundo proceso de regeneración experimentado durante el último cuarto de siglo. "Avilés ha sabido convertirse en referencia del ejemplo de transición medioambiental y de nuevo modelo de industria sostenible", destacó tras recordar que en los años setenta la ciudad llegó a ser una de las más contaminadas de Europa.

Monteserín subrayó además que el curso permitirá a los asistentes conocer buena parte de esa oferta cultural, con visitas a las exposiciones de la Bienal Climática y a espacios emblemáticos de la ciudad. En este sentido, adelantó que la tercera edición del curso tendrá un atractivo añadido, ya que los participantes podrán conocer el Palacio de Fernández Balsera, actualmente en obras gracias a financiación europea y destinado a convertirse en un nuevo espacio para exposiciones temporales. "El año que viene podrán visitarlo e incluso espero que algunas actividades puedan hacerse ya en el propio edificio", avanzó la alcaldesa.

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El II Curso de Arte Contemporáneo y Coleccionismo se prolongará hasta el miércoles con un programa que abordará cuestiones como la fiscalidad del arte, los legados culturales, el coleccionismo con presupuestos limitados y la gestión del patrimonio artístico. La iniciativa aspira a consolidarse como una cita estable en Avilés y reforzar la vinculación de la ciudad con el arte contemporáneo, aprovechando además el impulso que supone la celebración de la Bienal Climática y la recuperación de nuevos espacios culturales.