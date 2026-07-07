Asturiana de Zinc llega a un preacuerdo de ERE que afecta a 36 empleados de la compañía fuera de convenio

La empresa Asturiana de Zinc (Azsa) ha alcanzado un preacuerdo con la mayoría de la comisión negociadora para la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a treinta y seis empleados de la compañía no sujetos al convenio. El preacuerdo permite que los interesados puedan comenzar a adherirse, a partir de este momento, al citado ERE. La cifra es ligeramente inferior a los cuarenta y un puestos de trabajo con los que arrancaron las negociaciones. Este preacuerdo llega, además, un mes después de sentarse a negociar la parte de la empresa y los representantes de los trabajadores.

“El acuerdo es fruto del proceso de negociación que han mantenido ambas partes en las últimas semanas, y establece las condiciones de aplicación de la medida. Azsa planteó a los representantes de los trabajadores que el ERE estaba justificado para llevar a cabo una reestructuración de alcance limitado con objeto de minimizar su impacto en el empleo, y enfocada especialmente en áreas ajenas a producción o mano de obra directa”, explican desde la compañía. Subrayan que “el objetivo era alcanzar un acuerdo que permitiera combinar la sostenibilidad de la compañía con las mejores condiciones posibles para las personas afectadas”.

Un ERE para treinta y seis empleados fuera de convenio

Azsa justificó, durante las primeras reuniones a primeros de junio, que el ERE lo presentaba por “la necesidad de iniciar un proceso de reestructuración que permita garantizar la viabilidad futura del proyecto industrial”. Y añadió entonces: “El alcance será limitado, con objeto de minimizar su impacto en el empleo, y enfocado especialmente en áreas ajenas a producción o mano de obra directa”. El objetivo del ERE, defendió la empresa, “es alcanzar un acuerdo que permita combinar la sostenibilidad de la compañía con las mejores condiciones posibles para las personas afectadas”.

El segundo ERE planteado por Asturiana de Zinc

El de los mandos fuera de convenio es el segundo ERE que propone la compañía Asturiana de Zinc para su personal. En diciembre de 2021 planteó la marcha de 95 trabajadores del departamento de electrólisis a cuenta de la puesta en marcha de la nave E, la que sustituyó a las naves A y B.

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Lo particular de aquella regulación de empleo fue que, aunque se aprobó en 2021, no se empezaría a aplicar hasta el año 2024, cuando los primeros trabajadores mayores de 55 años incluidos en el ERE empezaron a cumplir los 62,6 años que los habilitaban como trabajadores relevados. Sin embargo, el ERE puesto en marcha no traerá consigo la entrada de un relevista.