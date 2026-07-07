Avilés llevará Galiana al Nalón con una embarcación creada por las peñas del Antroxu

Avilés promocionará el Descenso de Galiana, una de las señas de identidad del Antroxu, en el Descenso Folklórico del Nalón, que se celebrará el sábado 22 de agosto en Laviana. Lo hará con una embarcación creada por una nutrida representación de peñas avilesinas bajo el nombre de Peña Villa L’Adelantrau, una unión inédita con la que se busca dar a conocer fuera del municipio la creatividad del festejo avilesino.

La iniciativa fue presentada por la concejala de Cultura y Festejos, Yolanda Alonso, acompañada por representantes de la nueva peña. El diseño del artilugio no se ha desvelado, aunque sus impulsores avanzaron que Pedro Menéndez será una de las figuras principales de la creación que navegará por el río. El Ayuntamiento de Avilés cederá la nave para la construcción de la embarcación, que arrancará esta misma semana, y asumirá la logística para trasladarla hasta Laviana.

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Los avilesinos mayores de edad que quieran acompañar a la embarcación podrán inscribirse hasta el 7 de agosto en el correo adelantrau@gmail.com. La inscripción, gestionada por la peña, cuesta 50 euros e incluye disfraz y almuerzo. Alonso defendió el respaldo municipal porque "es un ejemplo más de estrechar lazos entre personas, municipios y fiestas" y porque "nos ayuda a difundir una de nuestras fiestas más importantes, como es el Antroxu". Además, añadió que también sirve para devolver la participación de miembros del Descenso Folklórico del Nalón, que el año pasado acudieron a la ciudad como jurado del Descenso de Galiana.