Diana García, portavoz de Vox Corvera: "Vemos que hay un sectarismo importante por parte de la izquierda"

Diana García es la portavoz municipal de Vox en Corvera y única concejala de esta formación en el salón de Plenos.

¿Cómo valora lo que va de mandato en Corvera, siendo además la primera vez que Vox consigue representación?

Entramos con muchas ganas y sin mirar el signo político, porque lo que siempre queremos no es fijarnos en las siglas, sino apoyar las iniciativas que sean buenas para la ciudadanía. Sin embargo, con lo que llevamos de mandato, vemos que hay un sectarismo importante por parte de la izquierda. Se nota en determinadas cosas como, por ejemplo, en el consejo de la Mujer, donde hay asociaciones de tinte conservador a las que no han dejado entrar. Desde la izquierda se hace una colectivización para defender determinadas banderas que nosotros no apoyamos. Por otra parte, analizando este periodo, podemos ver un aumento importante de la inseguridad, que es lo que nos transmite la ciudadanía: atracos y daños a la propiedad privada. Y otro aspecto a destacar es que los tributos cada vez suben más, algo que tampoco apoyamos.

¿Qué espera de este último año de mandato?

En relación al gobierno municipal, más de lo mismo. Llevamos al pleno del Ayuntamiento una moción en cuanto a la seguridad del municipio que, por supuesto, la izquierda no apoyó. Muchas veces hemos llevado temas de seguridad y no se respaldan. También hemos llevado propuestas de apoyo a las familias; en el pasado pleno de mayo presentamos una moción de apoyo a la vida y a las familias, porque somos provida y nos gusta apoyar la conciliación, las familias numerosas o que tengan reducciones fiscales, y la izquierda tampoco lo apoyó. De hecho, una de las cosas de la que estoy más orgullosa es que el 25 de marzo organizamos una conferencia provida. Hemos conseguido normalizar el apoyo a la vida en el concejo, que entendemos que antes estaba muy cojo.

¿Cómo ve las expectativas del partido de cara a las próximas elecciones municipales? ¿Cree que Vox crecerá en Corvera tras haber entrado en el Ayuntamiento?

Vox no mira las encuestas. Nosotros confiamos en el día a día y en las sensaciones que nos da la gente, y creemos que son buenas sensaciones. Pero no nos gusta aventurarnos en decir lo que pueda pasar de cara al futuro; eso ya se verá y lo decidirán los electores en su momento.

Coincidirá en que Corvera es una plaza difícil...

Sí, sí, es una plaza difícil. Pero bueno, hemos hecho la primera labor, que era entrar hace tres años.

¿Se ve repitiendo como candidata?

De cara a las próximas elecciones queda casi un año, así que serán nuestros órganos internos los que decidan en su momento el candidato.

Al margen de la seguridad ¿qué otras necesidades observa que tiene el concejo?

Como comenté antes, es necesaria una reducción de tributos, tanto de impuestos como de tasas. Por otro lado, hay un tema que ya hemos planteado en los plenos de presupuestos y que hemos pedido en varias ocasiones. Ya sé que a la Policía Local se la ha dotado ahora de más vehículos, pero algo que consideramos necesario de cara a la seguridad sería dotar a la Policía Local de motos, porque actualmente no hay ninguna en Corvera. Nos parece muy importante para el desplazamiento; la Policía Local podría ser más rápida con motos. En su momento sí se nos hizo caso cuando les pedimos las pistolas Taser, que fue una idea que nosotros llevamos y la aceptaron. Sin embargo, el tema de las motos es algo que llevamos dos años pidiendo, no nos hacen caso y creemos que sería fundamental dada la orografía de ciertas zonas de Corvera.

Y a nivel general de concejo, ¿cómo ve la vinculación entre el territorio urbano y el rural?

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Creemos, por ejemplo, que la zona de Cancienes está muy abandonada. Paseas por allí y ves que en los comercios hay muy poco que esté abierto. Creo que de alguna manera hay que lograr o incentivar que se abran comercios allí. En Cancienes hay una población envejecida que necesitaría tener ese comercio de cercanía.