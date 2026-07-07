Foro denuncia el déficit de puntos de recarga para vehículos eléctricos en Avilés y reclama una ampliación urgente

Foro Avilés exigió este martes al Ayuntamiento que incremente "de forma urgente" el número de puntos de recarga para vehículos eléctricos y garantice el correcto funcionamiento de los ya existentes. El presidente local, José Alfredo García Fernández del Viso, denunció una red "insuficiente y abandonada" pese al crecimiento de los vehículos eléctricos e híbridos. "Es intolerable que desde el Ayuntamiento se hable continuamente de las excelencias del cumplimiento de la Agenda 2030 mientras Avilés sigue sin disponer de una red de cargadores eléctricos suficiente para atender las necesidades reales de los ciudadanos", afirmó.

Fernández del Viso sostuvo que la ciudad cuenta con muy pocos cargadores y reclamó una ratio mínima de "dos puntos de recarga por cada 2.000 habitantes". También censuró la desigual distribución de estas infraestructuras por el concejo y puso el foco en barrios como La Carriona y Llaranes, donde, según indicó, "los cargadores brillan por su ausencia". "Nos preguntamos una vez más si en Avilés existen ciudadanos de primera y de segunda dependiendo de su lugar de residencia", señaló el dirigente forista, que también alertó de que "muchos de los cargadores existentes no funcionan".

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La formación reclamó además más control sobre las plazas reservadas para la recarga, ante las quejas por la presencia de coches de combustión, especialmente en el entorno del parque de Las Meanas. Fernández del Viso pidió a la Policía Local que actúe cuando se incumpla la normativa y acusó al Gobierno municipal de mantener "una doble vara de medir" en materia de movilidad sostenible. "Ya está bien de hablar y no cumplir. Desde FORO Avilés apostamos por extender los puntos de recarga eléctrica al mayor número posible de calles y barrios de nuestra ciudad, garantizar el funcionamiento de los ya existentes y vigilar que sean utilizados correctamente", concluyó.