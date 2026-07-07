La Granda se reinventa: teatro, deporte, astronomía y hasta mantecado de Avilés

Los veranos avilesinos sin los cursos de La Granda serían veranos descafeinados. Y es que la cita anual con el conocimiento es todo un clásico, como evidencia que la edición que está a la vuelta de la esquina vaya a ser la cuadragésimo octava de su historia. La primera se celebró el verano anterior a la aprobación de la Constitución y, desde entonces, han pasado cinco presidentes del Gobierno por La Moncloa.

La reunión de sabios que tuvo como primera sede el chalé de La Granda, a orillas del pantano de La Granda, hace tiempo que se asentó en el centro de Avilés. Y los debates se han hecho importantes en asuntos que han hilado todos estos años: la industria y las humanidades. Pero los organizadores se han ido adaptando a los tiempos. Tan es así que este año habrá una jornada dedicada a la actualidad teatral, a este, al otro lado del Atlántico y también con visión asturiana –es la primera vez que el arte de Talía entra en el catálogo que acostumbran a desarrollar los responsables de los seminarios estivales– y, además, una reflexión sobre un producto tan preclaro en la gastronomía asturiana como es el mantecado de Avilés. Todo el mes de agosto: desde finales de julio, que es cuando el Club de la Energía organiza su encuentro anual con los expertos más expertos del sector.

La patronal española de la energía estrena dirección: Cristina Rivero toma el relevo de Arcadio Gutiérrez, que durante más de una década promovió las reuniones de su club en la comarca. Rivero mantiene la tradición y este encuentro servirá como preludio a un mes con una docena de cursos de todos los estilos.

La Corona

El catedrático emérito de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco, el asturiano Francisco Llera, participará este año en La Granda (lo ha hecho en otras ocasiones). Lo hará con el discurso que pronunció sobre la actualidad de la Corona hace pocas semanas, cuando entró en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, una institución que preside, como los cursos de La Granda, el asturiano Benigno Pendás. De hecho, está previsto que la presencia de Llera esté acompañada por la de Emilio Lamo de Espinosa, precisamente el académico que dio respuesta a las palabras que pronunció Llera como académico neonato.

Pendás acaba de publicar «Jovellanos: Ilustración para españoles» (Penguin). Lo presentará este verano en Asturias, concretamente, en la Casa Natal de Jovellanos. Le acompañará el catedrático Leopoldo Tolivar Alas y ese mano a mano servirá para volver a traer al polígrafo gijonés al momento presente.

Los seminarios de La Granda, que nacieron en el chalé de la antigua Ensidesa, hace tiempo que se desarrollan en el Palacio de Avilés, pero también en el Museo Marítimo de Asturias. Los organizadores no renuncian a sus orígenes gozoniegos. Ahí, en Luanco, es donde está previsto que se desarrolle, como está sucediendo en los últimos años, el curso de Medicina que dirige Leocadio Rodríguez Mañas.

Las dos sedes habituales, pues, este año se quedan en tres con la incorporación del museo gijonés.

El eclipse y el deporte

Juan María Marcaide Osoro, catedrático de Astronomía y Astrofísica en la Universidad de Valencia, estará en Avilés para hablar del eclipse de Sol que está previsto que tenga lugar el próximo día 12 de agosto.

Está previsto que el eclipse pueda verse en su totalidad en Bilbao, Burgos, Castellón, La Coruña, Cuenca, Guadalajara, León, Lérida, Logroño, Lugo, Oviedo, Palencia, Palma de Mallorca, Santander, Segovia, Soria, Tarragona, Teruel, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza.

Uno de los cursos más esperados lo va a dirigir el magistrado Enrique Arnaldo Alcubilla, miembro del Tribunal Constitucional. Acaba de publicar el libro «El deporte en la literatura», un repaso a la presencia del primero en la ficción, desde los griegos al momento presente.

Las novedades temáticas (teatro, deporte y astronomía) se completan con un análisis de la presencia en Avilés del mantecado, inseparable de las fiestas de El Bollo, las que abren la primavera todos los años.

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El programa completo, con detalle de fechas y ponentes se dará a conocer próximamente; lo que no va a cambiar es la política de puertas abiertas y gratuidad de todas las mesas redondas y ponencias. Así ha sido desde los tiempos fundacionales con la finalidad de acercar el conocimiento de los eruditos al gran público.