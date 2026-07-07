Mesa y mantel para celebrar las fiestas en Castrillón: "¡La sidra, la tortilla y el vino!"

"¡Ay, amigos! Esto es otra cosa", de esta manera el pregonero José Luis Álvarez se refería a Castrillón y, daba el pistoletazo de salida a un día marcado por un cielo azul y altas temperaturas. Como inicio de la semana, el parque de la Libertad de Piedras Blancas se convirtió en el epicentro de las celebraciones de las fiestas. Allí, entre los árboles, habían instalado largos tablones de madera con sillas a su alrededor donde poco a poco la gente fue tomando asiento para celebrar la comida de convivencia y el Día de Castrillón.

Bajo el grito de: "¡La sidra, la tortilla y el vino!", Ángela Fernández fue sacando la comida que con tanto trabajo había cocinado esa mañana. No estaba sola, sino que se encontraba acompañada de sus amigos Aurora Rodríguez, José Antonio Cajigal y Pilar Arévalo; esta última no es asturiana de nacimiento: "Soy de Bilbao, pero llevo 36 años en Asturias". Arévalo comparte que esta fiesta de Castrillón "anima al pueblo".

La Banda de Gaitas de Castrillón pone música al día grande de la fiesta.

No todo el mundo está sentado en una mesa: Yolanda Martínez y Rosa María Rodríguez se decidieron por extender una manta y sentarse en el suelo para poder estar más cerca de la orquesta: "Nosotras pasamos el día bailando, nos encanta", añadió Martínez.

Adentrándose en el parque y rodeando a una gran paellera, Amador Fernández y Lidia González, fueron los encargados de cocinar el almuerzo para su mesa. "Tenemos un día muy guapo, caluroso, pero aquí a la sombra, y con todos los amigos, va a ser un día espectacular", añadió Fernández mientras se cocinaba el sofrito. "Se hace mucha fraternidad, compañerismo con gente nueva; compartes con otras asociaciones. Es algo muy constructivo", agregó Lidia González a las palabras de su compañero.

Dos vecinas echan un baile en el parque de la Libertad de Piedras Blancas.

Dentro de un pequeño cenador se encuentra la organización de la fiesta, donde Javier Menéndez, presidente de la Banda de Gaitas de Castrillón, tiene un trabajo clave junto a sus compañeros: "Ponemos a disposición de nuestros socios el bollu preñáu, la botella de sidra y la camiseta". Asimismo, añadió que las fiestas de pueblo "marcan la identidad de Piedras Blancas".

Antes de todo esto fue cuando José Luis Álvarez, el pregonero del día grande, había tomado la palabra: "Madre mía, José Luis, ¿en qué berenjenal te estás metiendo?", le dijeron. Álvarez explicó que se siente de Castrillón de toda la vida, aunque nació en Gozón. Cuando "echó el ancla", la capital del municipio "estaba creciendo, venía mucha gente nueva, pero en algunos barrios nos faltaba hacer pueblo". Movidos por ese sentimiento, José Luis y los vecinos de la zona fundaron la asociación de Vecinos de La Llosa y de jubilados Xiro.

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Cuando terminó Álvarez, comenzaron las primeras notas de la banda de gaitas. Y llegó la comida. Y las risas. Y los bailes y mucha sidra fría para combatir la ola de calor.