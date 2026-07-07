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Los pequeños de los talleres infantiles descubren los secretos del Ayuntamiento de Avilés

Una veintena de menores de El Quirinal recorrió este martes la Casa Consistorial guiados por la concejala Yolanda Alonso

Los niños posan en las escaleras del Ayuntamiento.

Los niños posan en las escaleras del Ayuntamiento. / A. A.

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Pelayo Méndez

Avilés

Un grupo de niños y niñas participantes en los Talleres Infantiles de Avilés (TIA) cambió este martes las aulas por los salones nobles de la Casa Consistorial. La visita, realizada por una veintena de menores inscritos en el Turno 3 del programa de verano en el colegio El Quirinal, permitió a los pequeños conocer de cerca el funcionamiento del Ayuntamiento de Avilés y recorrer algunas de sus principales dependencias municipales.

La encargada de ejercer de anfitriona fue la concejala Yolanda Alonso, que mostró al grupo las instalaciones municipales y acercó a los menores, de una forma amena, el día a día de la administración local. La actividad sirvió para que los participantes descubrieran el edificio consistorial desde dentro y se familiarizaran con uno de los espacios más representativos de la vida pública avilesina.

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Los Talleres Infantiles de Avilés son un programa municipal pensado para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar durante los periodos no lectivos. En verano ofrecen actividades lúdicas y educativas de 7.30 a 15.30 horas, con opción de comedor escolar, y suelen reunir entre 1.300 y 1.400 plazas repartidas en distintos turnos a lo largo de los meses estivales.

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