San Juan de la Arena Sí pide al Ayuntamiento que cobre por aparcar en la playa de Los Quebrantos para ordenar el "caos" del verano

La agrupación San Juan de La Arena Sí reclamó este martes al Ayuntamiento de Soto del Barco que tome como referencia el modelo aplicado por Cudillero en los aparcamientos de las playas y estudie la implantación de un sistema de parking de pago en los arenales del concejo. El colectivo compara la situación de San Pedro, donde se cobra 1,5 euros por todo el día, con la de San Juan de la Arena, donde el estacionamiento es gratuito y, según denuncia, se produce cada verano una situación de caos circulatorio, sin control, sin ingresos municipales y sin una planificación clara.

La plataforma sostiene que Soto del Barco está “renunciando a recursos” que podrían destinarse a mejorar servicios, ordenar la movilidad y reforzar la gestión de los espacios de mayor presión turística durante los meses de verano. La agrupación insiste en que otros concejos vecinos ya han puesto en marcha fórmulas para regular el acceso de vehículos a las playas, mientras que en San Juan de la Arena se mantiene un modelo que, a su juicio, genera problemas de seguridad, saturación y falta de organización.

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San Juan de La Arena Sí acusa al gobierno local de “mirar para otro lado” y pide abrir cuanto antes un debate sobre la gestión de los aparcamientos vinculados al litoral. La agrupación defiende que un sistema regulado permitiría compatibilizar la llegada de visitantes con una mejor convivencia vecinal, además de aportar fondos para el mantenimiento del entorno. “¿Hasta cuándo seguiremos renunciando a recursos?”, plantea el colectivo, que exige al Ayuntamiento que actúe antes de que se repitan los problemas habituales de cada temporada estival.