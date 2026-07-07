La Torre del Reloj de Luanco pondrá música al verano con tres conciertos gratuitos

El Ayuntamiento de Gozón organiza una nueva edición de Conciertos en la Torre del Reloj 2026, una propuesta que llenará de música en directo las noches de verano en Luanco. El ciclo arrancará el 10 de julio, a las 19.30 horas, con la actuación del Coro Nordeste, continuará el 25 de julio, a las 22.00 horas, con Mina Longo, y concluirá el 1 de agosto, también a las 22.00 horas, con Tina Gutiérrez. Todas las citas serán gratuitas y tendrán como escenario la Torre del Reloj, uno de los espacios más reconocibles del concejo.

La programación combina canto coral, canción popular y voces de amplia trayectoria en Asturias. El Coro Nordeste, estrechamente vinculado a la villa gozoniega, ya ha actuado en anteriores ocasiones en Luanco y vuelve a casa para esta cita; Mina Longo, cantante gijonesa conocida como “la voz del Cantábrico”, ha desarrollado una larga carrera marcada especialmente por las rancheras; y Tina Gutiérrez, natural de Figaredo, es una intérprete asturiana reconocida por una carrera ligada a la canción y a la defensa de la dignidad de la mujer a través de su música.

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Con esta iniciativa, Gozón refuerza su apuesta por una agenda cultural de verano que une patrimonio, música y espacio público. La Torre del Reloj de Luanco volverá así a convertirse en punto de encuentro para vecinos y visitantes, con tres veladas pensadas para disfrutar de la música en un entorno singular del casco urbano.