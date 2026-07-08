Avilés abre un refugio de esperanza para activistas colombianos amenazados de muerte

"Huir para poder seguir luchando". Ese es el objetivo con el que cinco activistas colombianos amenazados de muerte fueron recibidos este miércoles en el Ayuntamiento de Avilés, dentro del Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia (PAV). La iniciativa, que este año cumple 26 años, permite que defensores de los derechos humanos permanezcan durante seis meses en Asturias para alejarse temporalmente de la violencia y continuar su labor con mayores garantías.

El acto estuvo encabezado por el concejal de Cooperación Internacional, Agustín Medina, acompañado por miembros de la Corporación municipal y representantes de organizaciones sociales. En esta edición participan siete personas, aunque dos de ellas no pudieron acudir a la recepción. Desde su puesta en marcha, el programa ha ofrecido refugio temporal a más de 150 dirigentes sociales colombianos con un alto riesgo de ser asesinados y cuenta con la colaboración de 17 organizaciones asturianas y nueve colombianas.

Durante la recepción, Medina reivindicó el compromiso de Avilés con la defensa de los derechos humanos. "Es importante para ellos el poder salir del conflicto armado y de toda la violencia. Y es importante también para nosotros reforzar los lazos que tenemos de solidaridad y cooperación con Colombia", afirmó. El edil añadió que "Avilés siempre se ha destacado por su defensa de los derechos humanos y la defensa de la paz" y lamentó que "el conflicto armado sigue siendo una realidad desde hace ya demasiado tiempo".

El testimonio de los protagonistas

Uno de los testimonios más duros fue el de Lizeth, educadora comunitaria y defensora de los derechos humanos en Cartagena de Indias, que agradeció la acogida recibida en Asturias, aunque reconoció la incertidumbre que supone el regreso a su país. "La preocupación es volver a Colombia. Porque aunque tenemos las ganas de regresar a luchar y seguir en la lucha, es difícil seguir en la lucha sabiendo que estamos exponiendo a familiares y nos estamos exponiendo nosotros mismos", aseguró. Lizeth denunció además el asesinato de dos de sus hijos y advirtió del incremento de la violencia policial y de la persecución contra los jóvenes en su país.

El coordinador del programa, Javier Orozco, mostró también su preocupación por la evolución de la situación política y de seguridad en Colombia tras las recientes elecciones. "Todo eso se rompe. Y ahora nos anuncian que volvemos a la guerra. No va a haber más ceses al fuego", afirmó, antes de recordar que el conflicto colombiano "lleva una dinámica de más de sesenta años y muy difícil pararlo en cuatro años".

Las personas acogidas este año representan perfiles muy diversos, aunque todas comparten haber sido amenazadas por su labor social. Entre ellas figuran líderes campesinos, ambientalistas, educadoras populares, defensoras de los derechos humanos y representantes de colectivos que trabajan contra el reclutamiento forzado, la violencia policial, la minería a cielo abierto o en favor de comunidades vulnerables. Varias de ellas denuncian amenazas de grupos armados ilegales, disidencias de las FARC, el Tren de Aragua o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, además de atentados, desplazamientos forzosos y extorsiones.

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El Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia busca no solo garantizar durante medio año la seguridad de estas personas, sino también facilitar que conozcan otras experiencias organizativas y participen en actividades de sensibilización junto a entidades sociales asturianas antes de regresar a su país para continuar su trabajo.