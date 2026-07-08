Avilés contará con tres nuevos pasos de peatones inteligentes financiados por fondos europeos

El Gobierno de Asturias invertirá 95.000 euros en la construcción de tres pasos de peatones inteligentes en Avilés con el objetivo de reforzar la seguridad vial en los accesos al Hospital Universitario San Agustín y a la calle El Muelle donde hay un elevado tráfico de vehículos. La actuación se realizará a lo largo de un mes y se financiará gracias a fondos europeos Next Generation. Todas aquellas empresas interesadas pueden realizar sus ofertas hasta el próximo día 21.

La obra se realizará sobre pasos ya existentes, el primero de ellos en el acceso al HUSA, junto al restaurante Rías Baixas, donde aún no hay semáforo. El segundo se sitúa en la conexión entre la avenida San Agustín y el camino de Heros. Y el tercero estará en la calle El Muelle, en un tramo de sentido único donde actualmente hay un paso de peatones sin semáforo. Se trata de vías de importante tráfico que conviven con espacios de alta afluencia de peatones, como es el Muelle.

Esta instalación busca reducir el riesgo de atropello y asegurar la seguridad de los peatones. Gracias a avanzados sistemas de detección y señalización, los conductores reciben el aviso de la presencia de personas y se aumenta la visibilidad del cruce.

Estos dispositivos incluyen señalización luminosa, sensores de aproximación y elementos de balizamiento activo, que ayudan a mejorar la percepción del paso a las personas, aumentando el tiempo de reacción y reduciendo los comportamientos de riesgo.

Los nuevos pasos de peatones inteligentes se suman a otras iniciativas de movilidad sostenible que el Gobierno de Asturias ha puesto en marcha en Avilés con financiación de los fondos europeos Next Generation; permitiendo mejorar los desplazamientos y la circulación en el entorno del HUSA y construir los nuevos intercambiadores de Las Meanas y la Avenida de Los Telares, junto a la estación de autobuses de Avilés.