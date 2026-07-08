Avilés licita el programa 'Educación de Calle' para jóvenes en riesgo de exclusión social

El Ayuntamiento de Avilés ha licitado el contrato para el desarrollo del programa "Educación de Calle" para el periodo 2026-2028, impulsado por la concejalía de Ciudad Saludable. Ese plan consiste en la realización de trabajos de intervención socioeducativa de calle con grupos de adolescentes y jóvenes del municipio en situación o riesgo de exclusión social, dando continuidad a la línea de trabajo desarrollada hasta ahora, así como con alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) con dificultades de integración social, una novedad que se incorpora en este contrato.

Las empresas interesadas en optar a su adjudicación pueden presentar sus ofertas hasta las 13.00 horas del 5 de agosto, a través de la Sede Electrónica municipal. El contrato tiene una duración de dos años y un precio base de licitación de 249.799,86 euros.

Según detallan desde el Ayuntamiento, el objetivo de este programa es minimizar los factores de riesgo de inicio en comportamientos perjudiciales para la salud y el bienestar futuro de los jóvenes tales como el consumo de drogas, el absentismo escolar o las conductas disruptivas y desarraigo cultural, entre otras. Otro de los fines es recuperar espacios públicos urbanos como lugares de convivencia saludable, acompañar en su proceso de inclusión al alumnado con alguna dificultad de integración social, prevenir el aislamiento y la soledad no deseada en los adolescentes y jóvenes. A los participantes en este plan también se les dará a conocer la programación de actividades del Espacio Joven de Avilés.

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La concejala de Ciudad Saludable, Ana Suárez Guerra, destacó la importancia de la incorporación de la segunda línea de trabajo al programa "Educación de calle", es decir, la ceñida a alumnado de la ESO con dificultades de integración social. "Busca la intervención en un contexto muy importante para la vida de los adolescentes y jóvenes, que es el contexto educativo. Para ello, vamos a trabajar con los departamentos de Orientación de los institutos para intervenir en casos concretos, detectados por los propios equipos. De esta manera, a través de este acompañamiento quedan cubiertos todos los contextos, no solamente sus grupos naturales, sino también el contexto educativo y comunitario", concluyó la edil de Ciudad Saludable.